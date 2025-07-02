Чарльз III пригласил принца Гарри и Меган Маркл на свои похороны: что задумал король

Пока принц Уильям планирует, что будет изменено в его первые дни на троне, король Чарльз III продолжает питать надежду на примирение с младшим сыном.

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В частности, недавно монарх сделал необычный шаг навстречу принцу Гарри и его супруге Меган Маркл — пригласил опальных супругов на собственные похороны, пишут зарубежные СМИ.

Уточняется, что, по замыслу Чарльза, появление Сассексов на его похоронах положит конец семейной вражде. Предполагается, что супруги не только примут непосредственное участие в процессии, но и займут места рядом с высокопоставленными представителями Виндзоров на отпевании — вероятно, речь идет о Уильяме и Кейт Миддлтон. Все эти пункты прописаны в плане похорон Чарльза, который за последние месяцы пересматривался уже несколько раз.

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Как известно, на похоронах Елизаветы II Меган и Гарри посадили как раз позади Чарльза и Камиллы. Во дворце было принято решение не выделять им места в первом ряду. Сассексы — кто бы мог сомневаться — восприняли это как знак неуважения, а домой в Монтесито возвращались уже униженными и обиженными. Поэтому монарх позаботился, чтобы на его похоронах такого не было. Особая роль, как сообщается, будет отведена и для внуков, с которыми Чарльз не виделся уже очень давно — Арчи и Лилибет.

По данным источников, когда бы ни произошла смерть Чарльза, оба его сына будут на равных оплакивать потерю и идти бок о бок на похоронах.

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Как писали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон скоро перестанет появляться на публике.

Фото: The Royal Family

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