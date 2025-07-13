Деньги будут направлены на масштабные проекты в сфере жилья, транспорта, энергетики, теплоснабжения, медицины, образования, инфраструктуры и поддержки громад.

Во время конференции по восстановлению Украины (URC2025), которая состоялась 10−11 июля в Риме, были достигнуты договоренности с партнерами на общую сумму в 3,6 млрд евро. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в телеграм в воскресенье, 13 июля.

ВІДЕО ДНЯ

«На конференции по восстановлению Украины команда Минразвития провели ряд встреч и подписали важные документы — это финансовые договоренности на 3,6 млрд евро. Средства согласованы в виде инвестиционных соглашений, меморандумов, протоколов и совместных заявлений, которые были подписаны, анонсированы или заверены. Они направляются на реализацию масштабных проектов в сферах жилья, транспорта, энергетики, теплоснабжения, медицины, образования, инфраструктуры, а также поддержки громад на местах», — написал Кулеба.

Он добавил, что еще почти 200 млн евро — стоимость соглашений, подписанных непосредственно украинскими громадами и регионами с иностранными партнерами.

По словам Кулебы, среди основных проектов, это соглашения с Банком развития Совета Европы на 200 млн евро для компенсаций за разрушенное жилье в результате войны в рамках программы єВідновлення. Еще 80 млн евро пойдут на первый этап выплат компенсаций для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Отдельная программа льготной ипотеки для ветеранов и их семей с ожидаемым объемом в 60 млн евро. Еще на 1,5 млрд евро подписан меморандум с правительством Италии об открытии доступа Украины к итальянским финансовым механизмам.

РЕКЛАМА

«Для украинских громад это новые возможности: страховое покрытие для проектов, чтобы банки могли кредитовать без дополнительных рисков; льготные кредиты для городских инициатив с малыми процентами и долгими сроками; грантовые компоненты и специальные условия для закупки товаров и услуг у итальянских компаний, что позволяет привлекать технологии и опыт, прямая поддержка малого и среднего бизнеса. Этот инструмент позволит обществу реализовывать сложные проекты уверенно, с защитой от финансовых рисков и с доступом к ресурсам. Речь идет о новом формате партнерства, который планируется масштабировать и на другие страны», — рассказал вице-премьер.

Еще один важный документ — соглашение с Европейским инвестиционным банком на 134 млн евро на восстановление критической транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, логистических узлов в регионах для сообщения между громадами, которое позволяет эвакуировать, доставить гуманитарную помощь, поддержать логистику.

Минразвития также подписало Меморандум с Агентством развития промышленности Польши о реализации проектов по реконструкции и строительству КПП Ягодин, а также ремонт объездной дороги города Львова и трассы Краковец-Львов-Шегини. Ориентировочная сумма потенциального привлечения — 200 млн евро.

РЕКЛАМА

Согласованы два проекта с ЕБРР для «Укрзалізниці»: 44 млн евро на создание сети газовой генерации и 10 млн евро на улучшение доступности вокзалов.

Правительство Италии передаст Украине пять радиолокационных систем и сопутствующее оборудование для поддержки базовых функций инфраструктуры наблюдения Украины.

«Это все — конкретные решения, которые будут иметь результаты в городах и селах Украины. Также важно, что громады и регионы самостоятельно подписывали соглашения с иностранными правительствами, бизнесом и фондами. Общая сумма договоренностей, заключенных на местном уровне, составляет почти 300 млн долларов», — отметил Кулеба.

Среди соглашений, подписанных на уровне громад и регионов: 116 млн долл. утверждено со Всемирным банком в рамках прокета RePower электро- и теплоснабжения в семи городах — Николаев, Харьков, Сумы, Кривой Рог, Кременчуг, Славута, Чернигов; грант от Италии на 32,5 млн евро для сохранения культурного наследия Одесского региона, 6 млн евро на восстановление и реконструкцию оросительных систем Одесщины; еще 30 млн евро от Италии на реконструкцию детской больницы в Одессе и 2,5 млн евро технической помощи на медицинское оборудование; грант от Нидерландов на 35,5 млн евро на строительство новой городской больницы в Житомире.

РЕКЛАМА

86

Читайте нас в Facebook