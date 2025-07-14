Больше не вместе: популярная актриса рассталась с возлюбленным

Популярная актриса, дочь известного украинского футболиста, Катерина Кузнецова, резко высказавшаяся в адрес предателей, поразила изменениями в личной жизни. Известно, что с начала полномасштабного вторжения Катя оборвала все связи со страной-агрессором. Ее возлюбленный — бизнесмен Макс Аплин — гражданин россии, который поддержал Украину и покинул террористическую страну. В последнее время пара жила на Тенерифе, а Катерина часто приезжала в Украину на съемки.

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На своей странице в социальной сети актриса сообщила, что они с Максом больше не пара, а также призналась, что переезжает в другой город.

«Мы с Максом больше не вместе, — написала Кузнецова. — Было классно. Со словами большой благодарности и, конечно, с уважением иду в новый этап своей жизни.

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В этап новых встреч с собой и миром. Не знаю, что готовит мне Вселенная, но уже чувствую, что это будет интересно.

Я переезжаю в Барселону (конечно, не на постоянной основе, просто мне важно иметь место, куда я могу ездить и восстанавливаться), а так меня много чего нового ждет в Киеве родном".

Катерина добавила, что несмотря ни на что, Тенерифе остается для нее «особенным островом».

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«Грустно… вы были будто две половинки одного целого сердечка, — прокомментировали новость в сети. — Похожие и разные одновременно, но так дополняли друг друга. Я так ждала хеппи-энда».

«Почему-то стало грустно, — признались подписчики. — Действительно большая Трансформация, обновление… Катюша, я желаю вам Счастья! Хочется фильмов с вами еще и еще…»

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«Катюша, впереди — новые возможности, счастье, искренняя любовь и яркие моменты», — уверены поклонники.

Ранее популярная актриса поразила откровенными фотографиями.

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