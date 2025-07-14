Министром образования не может быть плагиатор, коррупционер, сторонник Шкарлета: студенты вышли против Витренко

Студенчество организовало митинг против вероятного назначения министром образования и науки депутата Киевского городского совета от партии «Слуга народа» и председателя бюджетной комиссии Киевсовета Андрея Витренко. Об этом сообщила «Українська правда. Життя».

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По данным издания, Андрея Витренко рассматривают на пост следующего министра образования и науки Украины. В настоящее время он работает в ведомстве замминистра.

«Как только мы увидели в разных источниках, что Витренко — основной кандидат на должность министра образования, мы сразу встретились со студентами и решили, что будем протестовать», — отметил глава правительства студентов Украинского католического университета Александр Липинский.

Митинг был организован на Арсенальной площади в Киеве. Соорганизаторами протеста стали Украинский католический университет (УКУ), Киевская школа экономики (KSE), Киево-Могилянская Академия (НаУКМА), Украинские студенты за свободу (УСС) и Украинская ассоциация студентов (УАС).

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Студенты отмечают, что у протеста две основные цели:

• не допустить Витренко на должность главы МОН;

• уволить его с должности заместителя главы МОН.

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Студенты планируют провести идентичную акцию 15 июля. Они подчеркивают: если Витренко назначат главой МОН или исполняющим обязанности министра, протесты станут регулярными.

«Мы считаем, что министром образования не может быть плагиатор, коррупционер, сторонник Шкарлета и человек, не считающий студенчество субъектным», — сказал глава совета студентов УКУ Марко Стемковский.

Как сообщалось, в 2025 году активисты выявили признаки плагиата в шести научных работах и кандидатской диссертации Андрея Витренко. Анализ работ показал, что должностное лицо МОН «заимствовало» у российских и казахстанских ученых.

Кроме этого, Витренко попал на пленки Комарницкого, на которых смотрящий за Киевом раздает указания и реализует земельные схемы.

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Ранее народный депутат VIII созыва Борислав Береза отмечал, что «слуги» должны отозвать Витренко с руководящих должностей за причастность к коррупционным действиям.

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