Обладатель «Золотого мяча» почти в 40 лет подписал контракт с европейским грандом (фото, видео)

Обладатель «Золотого мяча"-2018, самый титулованный футболист в истории «Реала» 39-летний хорват Лука Модрич, попрощавшийся с Королевским клубом после 13 лет выступлений, подписал контракт с «Миланом», сообщает официальный сайт «красно-черных».

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Соглашение вице-чемпиона мира в составе сборной Хорватии с итальянским грандом рассчитано на один год с возможностью пролонгации еще на сезон. В «Милане» Модрич будет играть под своим привычным 14-м номером. По информации СМИ, зарплата хорвата составит 3,5 млн евро в год.

Кстати, после прибытия в Милан для подписания контракта с любимой командой своего детства Лука Модрич записал видеообращение к болельщикам бывшей команды Андрея Шевченко.

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«Всем привет! Я только что приземлился в Милане. Очень счастлив быть здесь, чтобы начать новую главу в моей карьере. Большой привет всем», — заявил полузащитник на видео в соцсетях «красно-черных».

Напомним, что за свою яркую карьеру Лука Модрич ранее играл всего за три клуба — загребское «Динамо», «Тоттенхэм» и «Реал», с которым (597 официальных матчей!) выиграл 28 трофеев. В футболке сборной Хорватии футболист провел рекордные 188 поединков.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лука Модрич выиграл в суде 3,5 миллиона евро.

Фото ФК «Милан», ФК «Реал»



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