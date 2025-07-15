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Туристка из Украины погибла на пляже в Албании, спасая тонущую дочь
В мае в Таиланде трагически погибла украинская модель Алена Савченко. Ее тело обнаружили в одной из гостиниц Бангкока. На днях в Албании погибла 44-летняя украинская туристка. Об этом сообщил портал Lapsi.al.
Украинка отдыхала с двумя девочками. Женщина пыталась спасти 18-летнюю дочь, тонущую в море.
Трагическое событие произошло 11 июля на берегу Адриатического моря,
Албанские медиа сообщили, что украинская туристка скончалась после утопления в море, а ее дочь все еще находится в больнице. Маму и дочь вытащили из воды местные жители.
По их словам, скорая прибыла по вызову с получасовым опозданием из-за интенсивного движения в районе Лунгомаре. Кроме того, на этом частном пляже не было береговой охраны.
Женщину доставили в больницу уже без признаков жизни. Девушка была в коме, но в больнице, после вмешательства врачей, ей стало лучше.
Врачи считают, что сейчас состояние девушки стабильное, у нее есть шанс выжить.
Потерпевшая семья приехала из Львова. Младшая из девочек училась в лицее № 94. Ее старшая сестра находится в реанимации, а сама девочка ожидает приезда родственников из Украины. В учебном заведении объявили о сборе помощи, чтобы вернуть тело мамы домой.
Напомним, в мае в Таиланде погибла 28-летняя акробатка и племянница основателя цирка «Кобзов» — Вероника Кобзова. Она сорвалась с высоты 15 метров.
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