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Сорвалась с 15-метровой высоты: трагически погибла племянница основателя цирка «Кобзов» Вероника Кобзова
В Украине, где недавно умер известный спортсмен, акробатка и племянница основателя цирка «Кобзов» — Вероника Кобзова — трагически погибла во время выполнения трюка. Она сорвалась с высоты 15 метров. Об этом сообщил Николай Кобзов в Facebook.
«Сегодня из-за трагической случайности погибла моя племянница Вероника Кобзова. Молодая, красивая, успешная и такое горе. Вероника, будем всегда помнить. Люблю тебя. Скучаем всей семьей», — написал он.
Николай Кобзов не разглашает подробностей трагедии. По его словам, Вероника сорвалась с 15-метровой высоты. Известно, что она являлась воздушной акробаткой и выполняла сложные трюки на большой высоте.
Что о ней известно
Вероника Кобзова с раннего возраста увлекалась цирковым искусством и начала свою карьеру в цирке «Кобзов» в возрасте 12 лет. Впоследствии она работала в таких престижных коллективах как Cirque du Soleil и Circus Roncalli. Ее выступления отличались высоким техническим мастерством и артистизмом.
Кроме того, Вероника имела опыт работы в Азии, в частности, в Китае, где выполняла воздушные трюки в рамках цирковых выступлений. Она также преподавала йогу и стретчинг в Таиланде, где проживала три года.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в возрасте 93 лет ушел из жизни легендарный канадский хоккеист, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Марсель Бонин. Он был лидером не только на хоккейной площадке, но и за ее пределами. Однажды он даже боролся с медведем.1222
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