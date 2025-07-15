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Мыть в туалете самолета: известная блогерша поделилась подробностями путешествия
Семья популярного телеведущего Тимура Мирошниченко и блогера Инны Мирошниченко, которые удивили поступком, впервые за время большой войны вместе поехали в отпуск на море. Напомним, в 2024 году семья усыновила второго ребенка — девочку Ангелину. Семья еще воспитывает двух собственных детей и усыновленного сына Марселя.
На своей странице в социальной сети Инна выложила пост о том, как тяжело было с маленькими детьми добираться до моря. Сначала на автобусе, потом на самолете. Но несмотря ни на что, семья счастлива, что все вместе.
«Сутки в дороге, 3 часа сна, один ребенок с рвотой, другой с поносом в очереди на самолет и ни одной уборной рядом, — написала Инна. - Ехать в автобусе до самолета и делать вид, что все под контролем, ничего необычного, просто не подходите к нам. Стирать всю одежду и мыть ребенка полностью в туалете самолета.
И все равно думать: «Это все фигня! Главное, что мы впервые едем всей семьей на море!». Со всем справились, и все прошло, как только увидели ЕГО".
Инна добавила, что этот пост о том, как хорошо научиться ценить самое важное — время вместе.
«Мечтаю, чтобы у всех была такая возможность!» — призналась она.
Подписчики отреагировали на пост Инны и пожелали семье хорошего отдыха.
«Обожаю ваши истории, — поделились в сети. — Инновационные, вы это выдержали. Наслаждайтесь морем».
«Инна, вы пример женской воли и силы духа», — добавили в комментариях.
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