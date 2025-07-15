Мыть в туалете самолета: известная блогерша поделилась подробностями путешествия

Семья популярного телеведущего Тимура Мирошниченко и блогера Инны Мирошниченко, которые удивили поступком, впервые за время большой войны вместе поехали в отпуск на море. Напомним, в 2024 году семья усыновила второго ребенка — девочку Ангелину. Семья еще воспитывает двух собственных детей и усыновленного сына Марселя.

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На своей странице в социальной сети Инна выложила пост о том, как тяжело было с маленькими детьми добираться до моря. Сначала на автобусе, потом на самолете. Но несмотря ни на что, семья счастлива, что все вместе.

«Сутки в дороге, 3 часа сна, один ребенок с рвотой, другой с поносом в очереди на самолет и ни одной уборной рядом, — написала Инна. - Ехать в автобусе до самолета и делать вид, что все под контролем, ничего необычного, просто не подходите к нам. Стирать всю одежду и мыть ребенка полностью в туалете самолета.

И все равно думать: «Это все фигня! Главное, что мы впервые едем всей семьей на море!». Со всем справились, и все прошло, как только увидели ЕГО".

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Инна добавила, что этот пост о том, как хорошо научиться ценить самое важное — время вместе.

«Мечтаю, чтобы у всех была такая возможность!» — призналась она.

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Подписчики отреагировали на пост Инны и пожелали семье хорошего отдыха.

«Обожаю ваши истории, — поделились в сети. — Инновационные, вы это выдержали. Наслаждайтесь морем».

«Инна, вы пример женской воли и силы духа», — добавили в комментариях.

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