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Политика

Шмыгаль подал заявление об отставке

17:13 15 июля 2025
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль, который получил пост премьер-министра 4 марта 2020 года и правительство которого работало дольше всех за время независимости Украины, подал заявление об отставке. Об этом премьер сообщил в своем Телеграм-канале.

«Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд ради нашего государства!» — написал Шмыгаль.

Стоит напомнить, что отставка премьер-министра автоматически влечет за собой увольнение всего правительства. Статья 10 закона о режиме военного положения содержит норму о невозможности прекращения полномочий Кабинета министров во время военного положения.

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Напомним, 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первой вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

По данным источников «УП», назначение нового состава Кабинета министров в Верховной Раде планируется на 17 июля, на следующий день после голосования об отставке.

Также Зеленский заявил, что опыт премьер-министра Дениса Шмыгаля будет полезен на позиции министра обороны.

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