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Оккупанты ударили по Кривому Рогу, Харькову и Виннице баллистикой и дронами: есть пострадавшие (фото, видео)
Самая массированная с начала широкомасштабного вторжения атака с воздуха на Кривой Рог, который дронами-камикадзе и баллистикой постоянно атакуют оккупанты, началась накануне вечером и продолжалась в ночь на 16 июля.
«Поздно вечером и ночью враг совершил массированную атаку на Украину, в том числе и на наш город, ударными БпЛА и баллистикой. В области и в небе над Криворожьем работало ПВО, были сбиты 16 вражеских БпЛА. Но в результате самой массированной с начала войны атаки на город — баллистическая ракета и 28 „Шахедов“ одновременно — были и многочисленные попадания», — сообщил мэр города Александр Вилкул.
К счастью, обошлось без жертв, однако есть пострадавший — 17-летний парень получил ранение брюшной полости, сейчас его спасают медики.
Разрушено промышленное предприятие, повреждена городская инфраструктура — было обесточено несколько районов города, водоснабжение переводили на генераторы. Около 5 часов утра все возникшие пожары были ликвидированы чрезвычайной службой, а электро- и водоснабжение возобновили почти всем абонентам.
Громко было и в Харькове, где около полуночи в течение 14 минут раздалось 16 взрывов — россияне ударили дронами-камикадзе по гражданскому предприятию в Киевском районе города. Возник пожар.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ПВО сбила над городом несколько ударных БпЛА противника. Ночью глава ОВА Олег Синегубов информировал о трех пострадавших.
А в Виннце во время «шахедной» атаки пострадали семь человек — пятеро из них получили ожоги. Два человека находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.
Первая заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная сообщила о попадании в объекты промышленной инфраструктуры. На одном из них пожар локализован, на другом работы продолжаются.
«В области повреждены 4 жилых дома. Повреждения кровель, окон, дверей. Один из домов получил существенные повреждения», — отметила она и добавила, что область атаковали 28 «Шахедов», 18 целей уничтожила ПВО.
Мэр Винницы Сергей Моргунов уточнил, что в больницах находятся восемь пострадавших.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне атаковали баллистической ракетой «Искандер-М» с территории временно оккупированного Крыма, а также применили 400 ударных БпЛА, до 255 из них — «Шахеды».
Основные направления удара — Кривой Рог, Харьков, Винница.
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 198 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. Еще 145 дронов-имитаторов локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание 1 ракеты и 57 БпЛА в 12 локациях, падение сбитых (обломки) — на 2 локациях.
Напомним, что неделю назад массированной атаке подверглись Киев и область — по столичному региону летели не только «Шахеды», но и баллистика, и крылатые ракеты.
Фото — скриншот248
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Рыбам — «Солнце», Козерогам — «Король Кубков», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июля