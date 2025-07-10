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Массированный удар российских террористов по Киеву: в столице есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)
Накануне россияне массированно атаковали Луцк, применив «Шахеды», баллистику и крылатые ракеты, а в ночь на 10 июля удар захватчиков был сосредоточен на Киеве и Киевщине — в сторону столицы летели дроны-камикадзе, «Искандеры-М"/KN-23 и, вероятно, крылатые «Искандеры».
Ночью столичные власти сообщали о вызовах медиков в несколько районов, а утром глава КГВА Тимур Ткаченко проинформировал о двух погибших киевлянах: «К сожалению, есть двое погибших. Этих людей убили россияне. Это страшная потеря. Мои соболезнования родным и близким».
А мэр Киева Виталий Кличко добавил, что по состоянию на утро четверга известно уже о 16 пострадавших, 10 из которых госпитализированы.
Воздушную тревогу в столице объявили около часу ночи, под Киевом работала ПВО, а уже вскоре взрывы слышали и жители столицы. Дроны-камикадзе заходили на Киев с разных сторон, впоследствии добавилась угроза ударов баллистикой. В целом, атака продолжалась фактически до 4 утра, когда объявили отбой воздушной тревоги. Но вскоре в Киеве снова звучала сирена — захватчики атаковали крылатыми ракетами.
Ночью последствия вражеских обстрелов фиксировали в шести районах столицы — Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Подольском и Оболонском. Но в то время атака еще продолжалась.
Шевченковский район
В первую очередь, последствия начали фиксироваться в Шевченковском районе столицы. Сначала была предварительная информация о попадании обломков в нежилое и жилое здание, падении обломков на крышу дома и вблизи АЗС.
«Спасатели работают в жилом доме, где вследствие падения обломкова начался пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов — также пожар. Все службы на местах», — уточнял Виталий Кличко в 03:22.
А через час председатель Шевченковской РГА Александр Сазанович проинформировал, что в результате комбинированной атаки в районе зафиксированы значительные повреждения гражданской инфраструктуры.
Дарницкий район
В Дарницком районе была информация о падении обломков во дворе жилого дома, пожарах на заправке и в гаражах. Кроме того, Кличко информировал, что предварительно был пожар в многоквартирном доме.
«В результате падения обломков БпЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов», — написал впоследствии Кличко.
Соломенский район
В Соломенском районе в результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Кроме того, есть падение обломков еще по одному адресу. В этот район выезжала бригада медиков.
Голосеевский район
Из-за падения обломков дронов в Голосеевском районе загорелся грузовой автомобиль.
Подольский район
В Подольском районе обломки дрона упали на территории нежилого здания.
Утром министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что жилищная, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура повреждена в 8 районах Киева.
«В Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена. Мои соболезнования семьям, близким и коллегам погибших. Более десятка человек ранены. И, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться заа медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход в поврежденных домах — полиция проверяет, не остался ли кто-нибудь без помощи», — подчеркнул он.
Пока соответствующие службы ликвидируют последствия атаки, в некоторых районах ограничено движение транспорта:
- Волновахская (от бульв. Вацлава Гавела);
- Коазелецкая (от ул. Николая Василенко);
- Сечевых Стрельцов (от ул. Студенческой до ул. Николая Пимоненко);
- Юрия Ильенко (от ул. Дегтяревской до ул. Довнар-Запольского);
- Олексы Тихого (от пер. Чугуевского до ул. Грушецкого).
В городе фиксировалось много пожаров. Граждан призывали закрывать окна — город укрывало огромное облако дыма.
А руководитель Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что атака врага на область длилась почти 10 часов — россияне применяли ракеты и ударные БПЛА.
«К сожалению, есть пострадавший. В Обуховском районе ранение получил мужчина в возрасте 51 года. Он госпитализирован в местную больницу», — отметил он и добавил, что последствия атаки зафиксированы в 4 районах области.
Так, в Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки: выбиты окна и двери, иссечены фасады. Еще в одном частном доме произошел пожар. Повреждены два автомобиля. Число поврежденных домов уточняется.
В Вышгородском районе был ликвидирован пожар в гаражном помещении.
В Бориспольском и Обуховском районах также повреждены частные дома.
«Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки. Количество поврежденных объектов может увеличиться», — добавил глава ОВА.
На очередной массированный обстрел тыловых населенных пунктов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его информации, в эту ночь враг применил восемнадцать ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 — «шахеды».
«Это очевидное наращивание террора россией: каждую ночь сотни „шахедов“, постоянные удары, массированные атаки против украинских городов. Это значит, что нужно ускорение. Нужно быть быстрее с санкциями и давить на россию так, чтобы они ощущали последствия своего террора. Партнерам нужно быть более быстрыми с инвестициями в производство оружия и развитием технологий», — добавил Зеленский.
Напомним, что накануне ночью россияне запустили по Украине более 700 дронов и более десятка ракет.
Фото ГСЧС488
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