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Время решений и важных изменений: кого из знаков Зодиака июль выведет на новый путь
Астрологи уверены, что среда, 16 июля, будет удачным днем для тех, кто стремится к новым знаниям.
А весь месяц в целом принесет переломный момент в жизнь некоторых знаков Зодиака. Изменения могут затронуть карьеру, личные отношения или внутреннее состояние — и все это потребует решительности и смелости. Об этом пишет Syler со ссылкой на Collective World.
Овен
Для Овнов июль станет периодом осознания и переосмысления своих целей. Вы можете решить оставить старое дело, выйти из токсичных отношений или взяться за то, на что давно не решались. Изменения будут непростыми, но принесут внутреннее облегчение и силы двигаться дальше.
Дева
Девы могут столкнуться с выбором, касающимся карьеры или семейных вопросов. Ваша привычная стабильность пошатнется, но это заставит вас выйти из зоны комфорта. Вероятны переезды, смена работы или новые обязанности. Не бойтесь — это только начало важного периода роста.
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Весы
Для Весов июль станет месяцем, когда придется принять давно отложенное решение. Это может быть связано с личной жизнью: расставание, новая любовь или изменение формата отношений. Баланс, к которому вы так стремитесь, восстановится только после честности с собой.
Скорпион
Скорпионов ждет внутренняя трансформация. Вы можете почувствовать, что больше не хотите жить по старым правилам — захочется свободы, новых впечатлений и более глубоких смыслов. Июль откроет путь к изменениям в самореализации, увлечениях или даже духовном развитии. Пришло время слушать свое сердце.
А для людей, с беспокойством наблюдающих за скачками предпочтений президента США и его «50 днями для путина», предлагаем блиц-расклад на картах Таро именно на этот срок.
Напомним, что с четверга, 17 июля, Меркурий вступает в ретроградную фазу, которая продлится до 10 августа. О том, что пренесет этот период всем знакам Зодиака, читайте на нашем сайте.
Фото — Pixabay1986
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Рыбам — «Солнце», Козерогам — «Король Кубков», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июля