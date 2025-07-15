Ретроградный Меркурий в июле-2025: каких сюрпризов ждать (подсказки для знаков зодиака)

На середину текущей недели, на которую астрологи дали советы всем знакам Зодиака по поводу финансов, приходится начало летнего ретроградного периода Меркурия — планеты, отвечающей за такие сферы, как информация, коммуникации, бизнес…

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Обычно во всех проблемах винят именно ретроградный Меркурий, который летом будет находиться в этой фазе с 17 июля по 10 августа. Так что, как пишет ukr.media, не лишним будет в этот период быть более внимательными к деталям, особенно если это касается важных дел, тщательно планировать дела, а также проявлять большее терпения и внимания к окружающим.

Овен

Гороскоп для Овнов рекомендует знаку быть более дисциплиноаним, фокусировать внимание не на всех делах сразу, а на нескольких важнейших. Звезды также советуют не изнурять себя, делая небольшие перерывы во время работы.

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Телец

Гороскоп для Тельцов не советует знаку чрезмерно нагружать себя, принимая ответственность за все дела — как на работе, так и в быту. Если обсудить существующую проблему с окружением, то можно найти к ее решению новый подход.

Близнецы

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Гороскоп для Близнецов не исключает в этот период резкие смены планов, сбой графиков и т. п. На такие случаи Близнецам следует иметь запасной план. Не стоит бояться ошибок — воспринимайте их как часть жизни.

Рак

Гороскоп для Раков советует знаку экономно обращаться с финансами, следя за расходами, чтобы не спустить кучу денег на импульсивные покупки. Этому может помочь, например, ежедневная фиксация затрат.

Лев

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Гороскоп для Львов рекомендует знаку принимать важные решения только в случае необходимости. Ведь в этот период возможны различные сбои, которые будут влиять на рост количества незавершенных дел. Перед тем как определиться, следует тщательно все обдумывать.

Дева

Гороскоп для Дев предупреждает знак о вероятности появления ощущения усталости и возвращении старых сомнений. В таких случаях на помощь может прийти общение с близкими людьми, у которых можно просить совета.

Весы

Гороскоп для Весов не исключает, что в жизни знака появятся люди из прошлого. Звезды не рекомендуют быть с ними очень откровенными. Лучшей защитой от чрезмерных эмоций будет внутренняя дистанция.

Скорпион

Гороскоп для Скорпионов рекомендует знаку фиксировать результаты важных разговоров и обновлять список собственных дел. Так знак может подготовиться к неожиданностям. Звезды предупреждают, что слухи или мелкие изменения на работе будут иметь для знака значение.

Стрелец

Гороскоп для Стрельцов не советует знаку в этот период решаться на большие изменения — лучше дождаться завершения периода ретроградности Меркурия. Даже если у Стрельцов появится ощущение необходимости что-то изменить в глобальном плане. Лучше подготовиться к переменам, собирая информацию и обсуждая это с теми, кому вы доверяете.

Козерог

Гороскоп для Козерогов рекомендует знаку быть внимательными к финансам или юридическим вопросам. Чтобы чувствовать себя уверенно, следует сосредоточиться на сборе необходимых документов, а активные действия лучше отложить на вторую середину августа.

Водолей

Гороскоп для Водолеев не исключает, что у знака могут возникнуть трудности в отношениях, а причиной станут недосказанности. Так что звезды советуют Водолеям быть внимательным к словам партнера.

Рыбы

Гороскоп для Рыб советует знаку заняться наведением порядка как дома или на работе, так и в голове. А помочь этому смогут даже маленькие шаги, например наведение порядка в шкафу. И так шаг за шагом.

Материал «Финансовый провал и судьбоносная встреча: гороскоп на июль для всех знаков Зодиака» читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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