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Овнам и Тельцам — бонусы, Скорпионам — подработка: финансовый гороскоп на неделю 14 — 20 июля
Астрологи, порекомендовавшие знакам зодиака держать баланс между чувствами и разумом, составили финансовый гороскоп на неделю, с 14 по 20 июля.
В их прогнозе не только доходы, но и траты, долги, вложения и шансы изменить финансовую реальность к лучшему. Звезды советуют избегать импульсивных решений и внимательно относиться к любым бумагам, особенно если планируются сделки.
Овен
Овнам могут вернуть старый долг. Но не стоит сразу тратить полученное. Постарайтесь не поддаваться эмоциям и проконсультироваться с тем, кто разбирается в финансах. Есть шанс получить выгодное предложение от старых знакомых. Особенно удачны будут покупки, связанные с техникой.
Телец
У Тельцов возможны премии, благодарности или неформальные «подарки» от начальства. Но финансовая стабильность потребует вашей полной концентрации. Хорошее время для составления плана по долгосрочным вложениям. Тельцы, работающие на себя, могут заключить выгодный контракт.
Близнецы
Близнецам стоит избегать крупных трат. Возможны неожиданные расходы. Середина недели благоприятна для переговоров о повышении зарплаты или обсуждения условий работы. Не стоит одалживать деньги друзьям — вернуть их будет сложно. Период затруднений временный.
Рак
Раки почувствуют, где можно заработать. Возможна неожиданная прибыль или интересное деловое предложение. Отличное время для покупки полезной техники. Планируйте бюджет заранее.
Лев
Деньги будут приходить легко, но и уходить могут легко. Вы склонны к щедрости, но важно помнить о границах. Возможно поступление средств из неожиданных источников. Но стоит избегать подписания важных финансовых документов в пятницу — велик шанс ошибиться. Будьте внимательны к деталям и не спешите.
Дева
Неделя идеально подходит для пересмотра бюджета и избавления от ненужных расходов. Могут появиться новые источники дохода — особенно у тех, кто работает с информацией. Возможна финансовая помощь от родственников или старых знакомых.
Весы
Весам нужно найти баланс между желаниями и обязанностями. Возможны расходы, связанные с детьми или родственниками. Не отказывайтесь от помощи. Весы, работающие в коллективе, могут рассчитывать на поощрение. Вторая половина недели благоприятна для финансового планирования. Избегайте кредитов — они могут обернуться проблемой.
Скорпион
Скорпионам придется отстаивать свою точку зрения при распределении бюджета. Начало недели особенно удачно для покупок, связанных с домом или ремонтом. Контролируйте расходы. Это ключ к стабильности. В выходные вероятны неожиданные траты, связанные с поездками или подарками.
Стрелец
Стрельцам стоит быть внимательными к предложениям, которые покажутся на первый взгляд невыгодными. Возможно, за ними скрывается долгосрочная прибыль. Для наемных работников возможна задержка выплат, но это временно. Обратите внимание на документы и сроки.
Козерог
У Козерогов неделя подходит для подписания договоров, ведения переговоров и составления финансовой стратегии. В бизнесе можно получить интересные предложения по расширению. Стоит быть осторожными с покупками в интернете. Не спешите менять валюту или инвестировать в незнакомые проекты.
Водолей
У Водолеев возможны неожиданные доходы из нестандартных источников. Не упустите шанс проявить себя. Не тратьте полученные деньги сразу — особенно на дорогие подарки или развлечения. Лучше заранее просчитать все расходы на отпуск.
Рыбы
Рыбы могут получить предложение, которое покажется выгодным, но потребует времени на обдумывание. Возможен доход от дополнительной деятельности. Ближе к выходным возможны значительные траты, поэтому нужно заранее планировать с запасом.
Восточный гороскоп на неделю 14 — 20 июля читайте на сайте «ФАКТОВ».2772
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Водолеям — «Паж кубков» и ностальгия, Девам — «Влюбленные» и выбор между сердцем и разумом: Таро-прогноз на 16 июля