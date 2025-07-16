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Нелегкая судьба миллиардерши: Кайли Дженнер опубликовала фото с отдыха в Греции
27-летняя инфлюенсер и модель Кайли Дженнер «вынуждена» вести образ жизни бизнес-вумен, у которой все расписано чуть ли не по минутам. Только подумайте: в июне ей нужно было посетить свадьбу одного из самых богатых мужчин мира Джефа Безоса и Лоррен Санчес, в июле — проводить отпуск на Лазурном берегу по приглашению Леонардо Ди Каприо и его невесты Виттории Черветти, и только сейчас Кайли смогла «выкроить время» для моря!
В инстаграмм женщина опубликовала серию снимков отпуска в Греции, на которых позирует на яхте в желтом винтажном бикини Chanel, а также в купальниках своего бренда Khy.
В подборку вошли кадры, где она сидит с лучшей подругой Стаси Караниколау в местном ресторане и плавает в море вместе с семилетней дочерью Сторми.
Незадолго до этой поездки Кайли успела побывать в Италии, где отдыхала вместе со своим бойфрендом Тимоти Шаламе. Ее сестра Хлоя Кардашьян пошутила по поводу постоянных путешествий Дженнер, написав в комментариях к посту: «Ты хоть когда-нибудь вернешься домой?»
Поэтому даже не стоит намекать, что быть миллиардершей очень легко. К тому же в 2023 году Кайли призналась, что делала операцию по увеличению груди, о чем позже пожалела и даже плакала. Она отмечала, что не хочет подавать такой пример своей дочери. Недавно бизнес-вумен откровенно рассказала все детали процедуры, вплоть до имени проводившего ее хирурга.
Напомним, что еще одной процедурой, о которых сожалеет Кайли, стало ее феноменальное похудение — чего не сделаешь ради любимого, если он такой красавчик?
Фото https://www.instagram.com304
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