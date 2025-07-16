Защитили адвокатов скандальных фигурантов: в Раде проголосовали за наказание журналистов

Депутаты правоохранительного комитета (Мамка, Ионушас, Бужанский и другие), которые предложили в законопроекте № 12320 наказывать журналистов за любые упоминания адвокатов рядом с клиентами, что, в частности, предусматривает административную ответственность за публичное отождествление личности адвоката с клиентом, получили поддержку в Верховной Раде. Так, 16 июля нардепы проголосовали во втором чтении за соответствующий законопроект. Об этом сообщила народный депутат от фракции «Слуга народа», глава антикоррупционного парламентского комитета Анастасия Радина.

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«Сегодня парламент поддержал во втором чтении законопроект № 12320 с абсолютной позорной возможностью давления на журналистов. Теперь медийщиков можно будет привлечь к административной ответственности просто за упоминание о том, что определенный адвокат представлял или представляет интересы определенного лица. То есть если этот законопроект вступит в силу, то за фразу типа „Витор Сердюк — адвокат Виктора Януковича“, журналист будет наказан штрафом от 3400 грн до 5100 грн, а если это „нарушение“ произойдет повторно в течение года — то от 10200 грн до 13600 грн. Будут инициировать штрафы сами адвокаты», — написала Радина в соцсети.

По ее словам, это не имеет ничего общего со свободой слова и печати.

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«Выглядит как новый инструмент давления на неугодных журналистов», — написала нардеп и добавила, что готовит с коллегами блокирующее постановление к этому законопроекту.

Ранее Фонд DEJURE выступил с призывом к народным депутатам не поддерживать во втором чтении законопроект № 12320, что в случае окончательного принятия позволит наказывать штрафами, исправительными работами и заключением тех, кто отождествляет адвокатов с их клиентами.

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Следует отметить, что авторами инициативы является группа депутатов, которые уже отличались сомнительным законотворчеством. Например, Григорий Мамка и Максим Бужанский были также соавторами законопроекта, который позволял нацгвардейцам применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданского населения во время «массовых беспорядков».

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