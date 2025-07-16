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Защитили адвокатов скандальных фигурантов: в Раде проголосовали за наказание журналистов
Депутаты правоохранительного комитета (Мамка, Ионушас, Бужанский и другие), которые предложили в законопроекте № 12320 наказывать журналистов за любые упоминания адвокатов рядом с клиентами, что, в частности, предусматривает административную ответственность за публичное отождествление личности адвоката с клиентом, получили поддержку в Верховной Раде. Так, 16 июля нардепы проголосовали во втором чтении за соответствующий законопроект. Об этом сообщила народный депутат от фракции «Слуга народа», глава антикоррупционного парламентского комитета Анастасия Радина.
«Сегодня парламент поддержал во втором чтении законопроект № 12320 с абсолютной позорной возможностью давления на журналистов. Теперь медийщиков можно будет привлечь к административной ответственности просто за упоминание о том, что определенный адвокат представлял или представляет интересы определенного лица. То есть если этот законопроект вступит в силу, то за фразу типа „Витор Сердюк — адвокат Виктора Януковича“, журналист будет наказан штрафом от 3400 грн до 5100 грн, а если это „нарушение“ произойдет повторно в течение года — то от 10200 грн до 13600 грн. Будут инициировать штрафы сами адвокаты», — написала Радина в соцсети.
По ее словам, это не имеет ничего общего со свободой слова и печати.
«Выглядит как новый инструмент давления на неугодных журналистов», — написала нардеп и добавила, что готовит с коллегами блокирующее постановление к этому законопроекту.
Ранее Фонд DEJURE выступил с призывом к народным депутатам не поддерживать во втором чтении законопроект № 12320, что в случае окончательного принятия позволит наказывать штрафами, исправительными работами и заключением тех, кто отождествляет адвокатов с их клиентами.
Следует отметить, что авторами инициативы является группа депутатов, которые уже отличались сомнительным законотворчеством. Например, Григорий Мамка и Максим Бужанский были также соавторами законопроекта, который позволял нацгвардейцам применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданского населения во время «массовых беспорядков».129
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