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Юлия Свириденко — новый премьер Украины: 262 нардепа «за»
Верховная Рада Украины, ранее отправившая правительство Дениса Шмыгаля в отставку, проголосовала за назначение премьер-министром Юлии Свириденко. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
«Рада поддержала назначение Свириденко на должность премьера. „За“ — 262. Я голосовал против», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», на днях президент Украины Владимир Зеленский предложил Свириденко должность премьер-министра и поручил существенно обновить работу правительства.
«Обсудили конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки граждан и масштабировать производство вооружения», — заявил тогда президент.
Напомним, Свириденко была назначена первым вице-премьером — министром экономики Украины в ноябре 2021 года. Она сменила на этом посту отправленного в отставку Алексея Любченко.
Предыдущее правительство Дениса Шмыгаля работало с 4 марта 2020 года. Это правительство работало дольше за время независимости Украины, но большинство членов правительства изменилось за это время.
Фото: https://www.facebook.com/Svyrydenko.Yulia347
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