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Кабмин во главе с премьером ушел в отставку: кто войдет в состав нового правительства
Верховная Рада Украины, рассмотрев заявление главы правительства об увольнении, 16 июля проголосовала за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. Это автоматически повлекло за собой отставку всего состава Кабинета Министров. За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.
Голосование состоялось на пленарном заседании парламента, на котором премьер-министр Денис Шмыгаль выступил с итогами работы правительства. Во время его речи народные депутаты вели себя безразлично, многие общались между собой, не слушая премьера. Когда спикер парламента Руслан Стефанчук поставил вопрос об отставке руководителя Кабмина, большинство депутатов ее поддержали. Таким образом, в Украине стартовала перезагрузка исполнительной власти. До назначения нового состава правительства все министры будут исполнять обязанности на время.
Следует отметить, что отставка Кабмина во время военного положения вызвала дискуссии, ведь статья 10 закона «О правовом режиме военного положения» запрещает прекращение полномочий правительства. Однако юристы Верховной Рады заявили, что голосование законно, поскольку речь идет о кадровых изменениях, а не прекращении функционирования правительства.
Ожидается, что 17 июля парламент проголосует за назначение нового премьера Юлии Свириденко, министра экономики, которая уже получила поддержку президента Зеленского.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Денису Шмыгалю предложено возглавить Министерство обороны, которое будет объединено с Министерством стратегических отраслей промышленности. Михаил Федоров может стать первым вице-премьером, а Тарас Качка — вице-премьером по вопросам евроинтеграции. Ольга Стефанишина, ранее занимавшая этот пост, вероятно, станет послом Украины в ЕС. Алексей Соболев возглавит новое министерство ресурсов, объединяющее Минэкономики, Минагро и Минэкологии.
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