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Обвиняемый в нелегальном сбыте боеприпасов экс-куратор «Кобры» мобилизовался, чтобы избежать суда, — СМИ

16:31 17 июля 2025
куратор спецназовцев «Кобра» Владимир Резников

Обвиняемый в незаконном сбыте боеприпасов экс-заместитель начальника ГАИ и куратор спецназовцев «Кобра» Владимир Резников мобилизовался в ВСУ, чтобы остановить рассмотрение его дела. Об этом сообщает агентство «УНН» со ссылкой на материалы Киево-Святошинского районного суда Киевской области.

По данным издания, Резников участвовал в преследовании активистов во время Революции Достоинства и обвиняется в незаконном обращении с боеприпасами (ст. 263 УК Украины).

«Согласно материалам суда, Резников обвиняется в незаконном сбыте боевых припасов, что наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Однако Резников не стал дожидаться правосудия, а мобилизовался в Вооруженные силы, из-за чего рассмотрение дела было вынужденно остановлено», — пишет УНН.

По информации издания, Резников «служит» в Киеве, что по аналогии с делом Романа Насирова, не должно стать препятствием для правосудия. Ведь использование мобилизации как способа избежания ответственности признано практикой злоупотребления, отмечают в «УНН».

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«Согласно ч.1 ст. 335 УПК Украины в случае, если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, суд останавливает судебное производство в отношении такого обвиняемого до увольнения с военной службы и продолжает судебное производство в отношении других обвиняемых», — говорится в решении суда, на которое ссылается издание. В связи с этим «УНН» направило соответствующий запрос в Генштаб и Офис Генпрокурора.

Как известно, в 2012 году журналисты и активисты обвиняли Владимира Резникова в силовом давлении на участников протеста у резиденции Януковича в Межигорье. Тогда, по свидетельствам очевидцев, именно он лично координировал подавление акции.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что экс-советник ОП Артем Шило пытается «мобилизоваться» по схеме Насирова.

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