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Операция «Висла» признана депортацией: наследники депортированных из Польши в 1944—1951 годах украинцев получат компенсации
Верховная Рада, недавно утвердившая кандидатуру нового главы правительства, приняла также историческое решение.
Парламент Украины признал депортацией принудительное переселение украинцев с территорий, входивших в Польшу в 1944—1951 годах, и предоставил их наследникам право на компенсации и возврат имущества.
Соответствующий закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования, а порядок компенсаций и возврат имущества будет определен Кабинетом министров.
Что предусматривает новый закон
Законопроект № 2038 вносит изменения в Закон «О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку», сообщает «Судебно-юридическая газета».
Депортированными признаются личности украинского этнического происхождения, принудительно переселенные из Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Подляшья, Любачевщины, Западной Бойковщины. В случае смерти депортированного лица, единовременная денежная помощь и компенсация за имущество выплачиваются наследникам — жене/мужу или детям.
Возврат имущества или компенсация
Если изъятое имущество (здания, земля) сохранилось и не занято — оно возвращается наследникам натурой. Если возврат невозможен — государство компенсирует его стоимость поэтапно в течение 5 лет с первой выплатой не менее 20% суммы. Заявления на компенсацию следует подать не позднее чем через 3 года после получения статуса депортированного лица.
Депортированным, поселившимся в сельской местности государство бесплатно передает в собственность земельные паи за счет резервного фонда. Если лицо уже получило жилье за средства государственного или местного бюджета — возврат старого жилья или компенсация не предусмотрены.
Исторический контекст
Принудительное переселение украинцев в 1944—1951 годах является следствием Второй мировой войны и осуществлялось на основании соглашений между СССР/УССР и Польской Республикой, в частности, в рамках операции «Висла». По оценкам, было незаконно и без правовых оснований переселено более 700 тысяч украинцев.
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