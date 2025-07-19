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Евроинтеграция Украины под вопросом: Мерц не ожидает изменений до 2034 года
В Германии, ничего не знающей о поставках Patriot для Украины, выразили сомнение о возможности вступления Украины в Европейский Союз до 2034 года. Как сообщает Reuters, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал соответствующее заявление, отметив, что процесс евроинтеграции Украины вряд ли повлияет на среднесрочные финансовые планы ЕС, рассчитанные на период до 2034 года.
После встречи с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине Мерц подчеркнул, что приоритетом для Германии остается прекращение войны, развязанной россией против Украины. «Для нас абсолютным главным приоритетом является, прежде всего, сделать все возможное, чтобы прекратить эту войну», — заявил канцлер.
Он также добавил, что вопрос восстановления Украины станет актуальным только после завершения боевых действий, и этот процесс, по его словам, «займет несколько лет». «Это, вероятно, даже не повлияет на текущие среднесрочные финансовые перспективы ЕС», — отметил Мерц.
На фоне заявлений канцлера позиция Европейской комиссии остается более оптимистичной. Президент ЕК Урсула фон дер Ляен во время визита в Киев в феврале заявила, что Украина может вступить в ЕС уже к 2030 году, если сохранится нынешний темп и качество реформ.
Лидеры ЕС неоднократно подчеркивали, что членство Украины в Евросоюзе станет ключевой гарантией ее безопасности, особенно в условиях продолжающейся агрессии со стороны россии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Польше резко упала поддержка вступления Украины в Европейский Союз.223
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