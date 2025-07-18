Немецкое правительство ничего не знает о поставках Patriot в Украину

Неудачные попытки достичь прекращения огня побуждают США принять более жесткие меры против россии. По словам президента Трампа, первые системы ПВО Patriot уже в пути в Украину. Однако правительство в Берлине ничего не знает об этих поставках. По данным министерства обороны, Германия не располагает информацией о каких-либо текущих поставках системы ПВО Patriot в Украину.

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«Я не могу подтвердить, что что-то сейчас в пути. Мне об этом неизвестно», — сказал представитель ведомства.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что первые поставки Patriot уже в пути из Германии, пишет N-TV.

Трамп объявил, что США предоставят Украине дополнительные системы Patriot в свете российских ракетных атак. Однако их оплатят государства-партнеры НАТО, включая Германию. Однако системы Patriot дефицитны во всем мире. Остается неясным, откуда они возьмутся и когда их можно будет доставить в Украину.

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Однако соглашение о прекращении огня может быть достигнуто раньше, чем через 50 дней. Президент США оставил открытым вопрос, планируются ли переговоры о заключении соглашения с россией. «Если у нас не будет соглашения через 50 дней, это закончится плохо», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Германия хочет купить две системы Patriot для Украины.

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