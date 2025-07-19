Платье такого фасона сделает вас более юной: секрет эффекта частично в его названии

Теннис издавна был любимой игрой аристократии во Франции и Англии. Этот вид спорта требует затрат на использование корта, ракеток, мячей, поэтому он не был доступен широким слоям населения. Даже одежда для этой игры, если вы заметили, особенная.

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Теннисное платье, наряду с теннисными украшениями — яркий тренд этого лета. В этом платье сочетаются спортивная функциональность и стильный дизайн, и оно идеально для каждого дня, особенно если выполнено из «дышаших» материалов.

Вы можете не играть в теннис, но такое платье в гардеробе сделает вас более юной и респектабельной — такова психология восприятия.

Очень эффектно смотрятся теннисные платья с контрастной отделкой. Самым популярным цветом является белый. Но и в синем, черном, красном, желтом, салатовом оно смотрится великолепно. Юбка в теннисном платье не обязательно должна быть плиссированной. Она может быть расклешенной или А -силуэта. Длина — мини. Есть длиннее, есть короче.

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Примерьте такое платье — и, возможно, оно станет одним из любимых в вашем гардеробе.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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