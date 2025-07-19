41.40 / 41.94 48.24 / 48.99
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Платье такого фасона сделает вас более юной: секрет эффекта частично в его названии

22:29 19 июля 2025
Теннисное платье

Теннис издавна был любимой игрой аристократии во Франции и Англии. Этот вид спорта требует затрат на использование корта, ракеток, мячей, поэтому он не был доступен широким слоям населения. Даже одежда для этой игры, если вы заметили, особенная.

Теннисное платье, наряду с теннисными украшениями — яркий тренд этого лета. В этом платье сочетаются спортивная функциональность и стильный дизайн, и оно идеально для каждого дня, особенно если выполнено из «дышаших» материалов.

Вы можете не играть в теннис, но такое платье в гардеробе сделает вас более юной и респектабельной — такова психология восприятия.

Очень эффектно смотрятся теннисные платья с контрастной отделкой. Самым популярным цветом является белый. Но и в синем, черном, красном, желтом, салатовом оно смотрится великолепно. Юбка в теннисном платье не обязательно должна быть плиссированной. Она может быть расклешенной или А -силуэта. Длина — мини. Есть длиннее, есть короче.

РЕКЛАМА

Примерьте такое платье — и, возможно, оно станет одним из любимых в вашем гардеробе.

Ранее Ольга Сметанская подсказала золотое правило выбора головного убора, которым пользуются голливудские звезды.

Фото из альбома Ольги Сметанской

РЕКЛАМА

215

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп на неделю с 21 по 27 июля 2025 года

Крысам предстоит сделать важный выбор, а Драконам нужно проявить инициативу: восточный гороскоп на неделю 21 — 27 июля

Малосольные огурцы по рецепту Ивана Янюка, фото скриншот видео

«Мамин рецепт» малосольных огурцов от Ивана Янюка: вкусноста, которую можно есть уже на второй день

Консервированные огурцы

Консервированные огурцы с кетчупом: необычно, но очень вкусно

Как приготовить квашеные огурцы - Рецепт квашеных огурцов

Квашенные огурцы по рецепту бабушки: прекрасно хранятся даже без подвала

Следующий материал
Новости партнеров