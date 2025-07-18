Золотое правило выбора головного убора: секрет голливудских звезд вам понравится

Случалось ли с вами, что при выборе шляпки, которая, напоминаем, является одним из основных трендов нынешнего лета, вы оказывались на распутье? Например, нравится и кремовая, и лавандовая, и голубая одновременно. Как же определиться?

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Воспользуйтесь секретом голливудских звезд. Отдайте предпочтение тому головному убору, в котором себя чувствуете более уверенно.

Также не забудьте продумать, с чем собираетесь носить такую шляпку. Бежевая и черная считаются универсальными и подойдут практически к любому наряду. Яркая должна быть «созвучна» доминирующим цветам в вашем платье или купальнике с парео. Например, бирюзовая шляпка будет очень красиво сочетаться с черным купальником с крупными бирюзовыми цветами, а желтая — с темно-синим платьем в желтый горох.

Эффектно будет смотреться шляпка в трендовых оттенках. Например, этим летом таковым является «мокко мусс». Великолепно она будет сочетаться с коричневым платьем с голубыми или ярко-зелеными узорами, либо с белой юбкой с воланами и коричневым верхом из гипюра.

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Выбирайте то, что делает вас особенной — и вы не ошибетесь.

Ранее Ольга Сметанская рассказала о самом модном сувенире-2025, а также что не стоит покупать на летних распродажах.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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