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Звезда «Спіймати Кайдаша» будет служить в ПВО. Бесплатно
Известный украинский актер Роман Ясиновский хочет защищать страну, хотя имеет бронь от мобилизации. Об этом он рассказал в разговоре с Алиной Доротюк.
«У меня есть официальная бронь от театра. Но я скажу честно, если у меня исчезнет бронь, я пойду служить. Сейчас, например, я подал заявку в ПВО. И мою заявку уже рассмотрели», — говорит он.
Ясиновский говорит, что уже даже разговаривал с командиром роты и скоро присоединится к силам ПВО на волонтерских началах.
«У меня была встреча с командиром роты и скоро будет с командиром батальона. Если согласуют, мы согласуем, когда я пойду учиться и я буду работать в ПВО. Это бесплатно, на волонтерских началах», — заверил актер.
Отметим, что Роман Владимирович Ясиновский родился 1 августа 1982 в Тернополе. С 2004 года работал в Центре Современного Искусства «ДАХ». Играет в киевском театре «Золотые Ворота», с января 2022 — актер киевского Национального академического драматического театра им. Ивана Франко.
С пяти лет пел в хоре «Зоринка». Также с детства поет в церкви. Раньше у него был дискант, теперь — бас. Является участником церковного хора Украинской греко-католической церкви в монастыре св. Василия Великого, который расположен на Вознесенском спуске в Киеве.
Играл в фильмах и сериалах: «Киборги. Герои не умирают», «Круты 1918», «Тайный дневник Симона Петлюры», «Запрещенный», «Поймать Кайдаша», «Любовь и пламя» и многих других.
Как писали «ФАКТЫ», Ясиновский также играл в приключенческо-историческом экшене «Довбуш», всеукраинская премьера которого состоялась несколько лет назад.209
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