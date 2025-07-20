Львы должны осторожнее обращаться с деньгами, а Козерогам не следует вмешиваться в чужую личную жизнь: гороскоп на 20 июля

Астрологи, ранее рассказавшие, как переход Урана в Близнецы повлияет на судьбу знаков зодиака, поведали, каким будет день 20 июля. Это время, когда упадок сил, лень и апатию в той или иной степени ощутят даже самые активные и деятельные из нас, сообщает ТСН.

ВІДЕО ДНЯ

Козерог

Не вмешивайтесь в чужую личную жизнь, не давайте советов и не расспрашивайте об интимных подробностях. Лучше сосредоточьтесь на собственной жизни — это расставит все на свои места.

Водолей

Этот день не подходит для будничных дел — все может идти кувырком. Вместо этого посвятите время своему хобби. Оно не только увлечет вас, но и доставит гарантированное удовольствие.

Рыбы

Не стоит вмешиваться в ссору между двумя близкими людьми. Вы вряд ли сможете их помирить, но тщетные попытки занять чью-либо сторону могут истощать вас.

РЕКЛАМА

Овен

Сегодня избегайте общения с неприятными людьми. Негативные эмоции могут плохо сказаться не только на вашем нравственном, но и на физическом состоянии.

Телец

Не навязывайте свою дружбу людям, которые ее не ценят. Вы вряд ли завоюете их расположение, зато можете серьезно повредить своей самооценке.

Близнецы

Сегодня хороший день, чтобы очистить пространство и энергетику своего дома. Уберите и выбросьте хлам, каким бы нужным он вам ни казался на первый взгляд.

РЕКЛАМА

Рак

Отложите новые проекты на несколько дней, ведь сегодня им не хватит энергии. Лучше займитесь рутинными делами, которые тоже важны.

Лев

Будьте осторожны с деньгами. Под влиянием момента вы можете потратить большее, чем можете себе позволить, и потом придется экономить.

Дева

Принимая важные решения, не полагайтесь на ум, даже если его аргументы кажутся убедительными. Доверьтесь сердцу — оно найдет единственно правильный путь.

Весы

Работа, даже домашняя, сегодня не будет ладиться. Лучше навести порядок в документах, как в реальных, так и в виртуальных папках на компьютере.

РЕКЛАМА

Скорпион

Если в отношениях с любимым человеком возникнет разногласие, не вините его. Сначала вспомните, что и вы в чем-то виноваты, поэтому вы оба ответственны за этот конфликт.

Стрелец

Важные, хоть и неинтересные дела не могут ждать вечно. Рано или поздно их придется завершить и этот день идеально подходит для такой работы.

Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю с 21 по 27 июля.

5292

Читайте нас в Facebook