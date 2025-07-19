Крысам предстоит сделать важный выбор, а Драконам нужно проявить инициативу: восточный гороскоп на неделю 21 — 27 июля

Специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю с 21 по 27 июля. Их советы помогут гармонично завершить последнюю неделю июля, сохранить внутреннее равновесие и уверенность в собственных силах, пишет slovofraza.com.

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Крыса

Вас ждет череда неожиданных, но приятных событий. Придется действовать осознанно и сделать выбор: либо активно участвовать, либо наблюдать со стороны. Сохраняйте спокойствие, чтобы извлечь максимум пользы из любого поворота судьбы.

Бык

На этой неделе вам понадобится хладнокровие и самоконтроль, чтобы справиться с мелкими форс-мажорами. Не паникуйте, ведь ваша сила — в стойкости и умении здраво мыслить. Проявите настойчивость, и вы выйдете из любой ситуации победителем.

Тигр

Сосредоточьтесь на завершении текущих дел. Избегайте уныния, вместо этого уделите внимание общению с близкими. Позитивный настрой и осознание настоящих жизненных ценностей помогут вам преодолеть любые трудности.

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Кролик

Вас ждут перемены в личной жизни. Одиноким стоит быть осторожнее со служебными романами, а семейным — проявить заботу и укрепить доверие в отношениях. Главное — найти гармонию и не жертвовать ею ради сомнительных побед.

Дракон

Эта неделя — отличное время для решения финансовых вопросов и карьерного роста. Полагайтесь на собственные силы, проявляйте инициативу, и сама судьба будет способствовать вашему успеху.

Змея

Избегайте чрезмерного театрализма и оставайтесь собой. Не зацикливайтесь на негативе. Все усилия, которые вы вложите в движение вперед и развитие, принесут ощутимый результат в будущем.

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Лошадь

Не пренебрегайте своим здоровьем. Найдите время для отдыха, прогулок или медитации. Забота о себе поможет восстановить силы и зарядиться энергией для будущих достижений.

Коза

Используйте свое обаяние для решения задач, но не растрачивайте энергию на пустяки. Планируйте отдых и цените каждую свободную минуту, чтобы сохранить гармонию.

Обезьяна

На этой неделе важна работа в команде. Проявите терпение и поддержку, помогая друзьям или близким. Взаимопомощь поможет вам наладить отношения и эффективно решить все вопросы.

Петух

Пришло время действовать. Даже самые маленькие шаги к цели приведут к важным результатам. Верьте в себя и делитесь идеями — это усилит вашу мотивацию. Отличный период для начала нового проекта.

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Собака

Будьте готовы к позитивным переменам. Обращайте внимание на знаки судьбы, чтобы не упустить удачные моменты. Вера в себя поможет вам оказаться в выгодной позиции.

Свинья

Берегите здоровье и эмоциональное состояние. Не позволяйте стрессу управлять вами. К концу недели вы сможете решить сложные вопросы, если сохраните спокойствие и рассудительность.

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