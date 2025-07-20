Оккупанты ночью атаковали Запорожье: есть раненые, разрушенные дома

Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 20 июля российские войска атаковали Запорожье и Запорожский район с помощью ударных беспилотников, артиллерии, РСЗО и баллистики. К утру воскресенья известно о нескольких пострадавших, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

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«Два удара из РСЗО и по меньшей мере 14 ударных беспилотников атаковали ночью Запорожье и Запорожский район. В результате атаки повреждены несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Возникли пожары. По уточненным данным ранена 69-летняя женщина. Ей предоставляется вся необходимая помощь», — сообщил он.

Всего во время вражеских атак по Запорожскому и Васильевскому районам области ранены три женщины, добавил Федоров.

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Также глава области добавил, что за сутки оккупанты нанесли 457 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области. Кроме того, войска рф совершили 8 авиационных ударов по Плавням, Гуляйполю, Ольговскому, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Красной Кринице.

А 328 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новое Запорожье, Новослободку, Нижнюю Хортицу, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Ольговское.

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Кроме того, захватчики совершили восемь обстрелов из РСЗО, которыми накрыли Запорожье, Каменское, Гуляйполе, Щербаки и Малую Токмачку. Также 113 раз враг бил из артиллерии по территории Малокатериновки, Беленького, Приморского, Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Ольговского.

В течение ночи поступило 23 сообщения о разрушении квартир, частных домов, гаражей и объектах инфраструктуры.

Также от ударов россиян пострадала Днепропетровская область. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Агрессор продолжал терроризировать Никопольщину, применяя дроны и артиллерию. Целил по райцентру, Марганецкой и Покровской громадам. Повреждены 6 частных домов, газопровод и линия электропередач. По уточненной информации, из-за попадания вражеского дрона, произошедшего вчера под вечер, в Никополе горел гараж. Возгорание погасили. Васильковскую громаду Синельниковщины враг атаковал БпЛА. Повреждено фермерское хозяйство. Там возник пожар, его потушили. Огнем уничтожено зерно. По уточненным данным, в результате вчерашнего ракетного удара в этой громаде пострадали пять человек. Человек 70 лет в тяжелом состоянии. Еще один 71-летний потерпевший на амбулаторном лечении. Среди раненых также женщины 41 и 70 лет и 59-летний мужчина. В Межевской громаде из-за атаки FPV-дронами повреждена инфраструктура. По обновленной информации, из-за массированной атаки на Павлоград, в городе, кроме учебного заведения и частного дома, повреждены 27 многоэтажек», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», на днях россияне массированно атаковали Одессу и Павлоград.

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