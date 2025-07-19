Россияне массированно атаковали Одессу и Павлоград: есть разрушения и жертвы (фото, видео)

Днепропетровщина, в частности город Павлоград, по которому постоянно бьют российские захватчики, находится под массированной атакой с воздуха, которая началась накануне и продолжается утром 19 июля.

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«Адская ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы били ракетами и беспилотниками», — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его информации, в городе изувечены пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли возгорания.

Россияне атаковали Павлоград "Шахедами" и ракетами. Фото ОВА

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«Накануне вечером враг направил на область ракеты. В результате атаки в Днепре и районе начались пожары. На Синельниковщине повреждены 2 частных дома. По Никопольщине агрессор целил FPV-дронами и артиллерией. Били по Марганецкой, Мировской, Покровской громадам. Поврежден микроавтобус», — отметил он и добавил, что из-за атаки на Марганецкую громаду, которая произошла вчера под вечер, пострадал 57-летний мужчина.

Ночью мониторинговые каналы предупреждали о летящих в сторону Павлограда баллистических ракетах. Также враг задействовал стратегическую авиацию.

Фото monitor

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В данный момент в сторону города летит десяток «Шахедов».

Также под «шахедной» атакой находилась Одесса — вражеский дрон-камикадзе попал в жилую многоэтажку.

По информации мэра Геннадия Труханова, областной центр атаковало более 20 БпЛА, заходивших на город с разных сторон.

«В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура. Пылает жилая многоэтажка, спасатели спасают людей из огненной ловушек», — сообщал он ночью.

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В Одессе дрон-камикадзе попал в многоэтажку. Фото со страницы Геннадия Труханова

В ГСЧС сообщили, что вспыхнул пожар с 6 по 9 этажа 9-этажного жилого дома. Пожар был ликвидирован спасателями вместе с добровольцами.

В доме горели квартиры на нескольких этажах. Фото ГСЧС

Спасатели вывели из горящих квартир пятерых человек. Фото ГСЧС

Сотрудники чрезвычайной службы спасли пятерых людей из трех горевших квартир. К сожалению, одна женщина не выжила.

Также спасатели вынесли из пострадавшего дома домашних питомцев местных жителей.

Фото ГСЧС

Фото ГСЧС

Ночью глава ОВА Олег Кипер сообщал, что по предварительным данным, пострадали по меньшей мере три человека.

Раздавалась воздушная тревога и в столичном регионе — Киев и область отбивались от дронов-камикадзе. По данным КГВА, в Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА в частном секторе. Информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, что на днях целями для российских дронов-камикадзе и баллистических ракет стали три больших города — оккупанты били по Кривому Рогу, Харькову и Виннице.

Фото ГСЧС

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