Ночью россияне массированно атаковали Днепр беспилотниками (фото)

Россияне продолжают обстреливать Украину. Ночью враг снова направил в Днепропетровскую область беспилотники. 22 из них защитники неба уничтожили. Были и прилеты. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

ВІДЕО ДНЯ

«Под массированной атакой оказался Днепр. В областном центре погиб один человек. Еще 5 пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них — в тяжелом состоянии. 70-летний потерпевший приходить в себя будет дома. Возникло сразу несколько пожаров. Повреждены предприятия. Горело и в Днепровском районе. Там было громко в Солонянской и Слобожанской громадах. Повреждены хозяйственная постройка и теплица. По Никопольщине враг бил FPV-дронами и из РСЗО „Град“. Сбросил боеприпас с БПЛА. Страдали сам Никополь и Марганецкая громада. Пострадали пять человек. Мужчины 31, 42, 65 лет и 58-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. 21-летний парень лечиться будет дома. Загорелось авто. Повреждены частный дом и хозяйственное сооружение. По Межевской громаде Синельниковского района агрессор попал FPV-дронами. Повреждена инфраструктура», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером россияне сбросили авиабомбу на центр Доброполья Донецкой области.

РЕКЛАМА

Как сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, известно о 2 погибших и 27 раненых.

РЕКЛАМА

«Объемы повреждений остаются неизменными: 54 торговых точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей», — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС Украины, вечером враг нанес сокрушительный удар по центру Доброполья.

РЕКЛАМА

«Повреждены 54 торговых павильона, 13 многоквартирных домов, 8 авто. Вспыхнул пожар в двухэтажном магазине площадью 250 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание в нем и еще в одном 5-этажном доме», — говорится в сообщении.

Вечером 16 июля от ударов пострадал Никополь Днепропетровской области.

«В Никополе в результате попадания дрона получили травмы три спасателя и два гражданских человека. Вечером в результате вражеского удара FPV-дроном по городу Никополь загорелся грузовой автомобиль. Во время ликвидации последствий атаки враг повторно нанес удар по спасателям, применив беспилотник. Три сотрудника ГСЧС получили травмы, они госпитализированы в больницу. Также в результате атаки пострадали двое гражданских, мужчина и женщина. Пожар ликвидирован на площади 6 кв. м», — сообщили в ГСЧС.

Кроме того, россияне нанесли два удара по территории Пологовского района Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Иван Федоров.

«В результате атаки взрывной волной и обломками разрушены дома, повреждены автомобили и рядом расположенные здания. Предварительно, без пострадавших», — говорится в сообщении.

Подверглась обстрелам и Сумщина. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров.

«Последние несколько дней Шосткинский район находится под ежедневными обстрелами. Сегодня (16 июля. — Авт.) враг в очередной раз ударил по Середино-Будской громаде. российская армия целенаправленно бьет по жилому сектору, разрушая дома мирных жителей. Пробиты крыши, повреждены стены, выгоревшие дома — последствия очередного обстрела. К счастью, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, в ночь на 17 июля (с 20.30 16 июля) противник атаковал 64 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Основное направление удара — Днепропетровская область.

«По предварительным данным по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 5 дронов-имитаторов — локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание 23 БпЛА в 5 локациях», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», на днях массированной атаки россиян подвергся город Запорожье.

193

Читайте нас в Facebook