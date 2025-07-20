Дональд Трамп требует $ 20 млрд от Wall Street Journal: что произошло

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете против издателя Wall Street Journal и журналистов, написавших статью о его связи с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном. В материале шла речь о коллекции писем, подаренных Эпштейну к его 50-летию в 2003 году, в которой была записка с рисунком — контуром обнаженной женщины, и именем Трампа.

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Иск, в котором требуется минимум 20 миллиардов долларов, является эскалацией продолжительной юридической кампании Трампа против медиакомпаний, которые он считает своими противниками. Президент отрицает, что написал эту записку.

В иске юридическая команда главы США обвиняет материнскую компанию Journal в «грубых нарушениях журналистской этики и стандартах точного освещения событий». В иске отмечается, что Journal в своей статье не опубликовал рисунок или письмо, которое, как утверждают его репортеры, подарил Эпштейну Трамп.

«Причиной этих неудач является то, что не существует никакого аутентичного письма или рисунка», — написал адвокат Трампа в иске, поданном в федеральный суд в Майами, сообщает CNN.

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Трамп угрожал подать иск почти сразу после того, как статья, написанная репортерами Хадией Сафдар и Джо Палаццоло, была опубликована вечером 17 июля. Оба репортера указаны в иске как ответчики.

Отношения Трампа с Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления (он умер в тюрьме Нью-Йорка в 2019 году, ожидая суда по федеральным обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации), в последние недели стали предметом пристального внимания. Во время своей кампании 2024-го Трамп пообещал выполнить требования влиятельных правых деятелей и обнародовать дополнительные документы о самом Эпштейне и причинах его смерти. Некоторые публично выражали сомнения, что это было самоубийство, как установило официальное расследование.

В меморандуме, опубликованном Министерством юстиции в начале июля, утверждается, что нет доказательств того, что Эпштейн вел «список клиентов», в котором упоминались бы влиятельные лица в связи с вероятными сексуальными преступлениями.

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Добавим, что скандал вокруг Эпштейна разразился еще в 2019 году во время первого президентского срока Трампа. Финансиста обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Приверженцы теорий заговора верят, что существует тайный перечень влиятельных лиц, являвшихся клиентами или сообщниками Эпштейна. Известно, что Трамп в прошлом дружил с Эпштейном.

Напомним, президент США снова оказался в эпицентре этих разговоров после того, как его ближайший соратник Илон Маск публично обвинил Трампа в связях с педофилом Эпштейном.

Подробнее о том, с кем еще из самых влиятельных людей в политике и бизнесе общался извращенец Эпштейн, читайте в публикации «Хватала за интимные места»: подругу миллиардера-педофила Эпштейна и светскую львицу Гислейн Максвелл признали виновной в развращении детей".

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