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Догонит кармический бумеранг: кого сегодня ждет чудо, а кому придется платить за ошибки

12:38 20 июля 2025
Кармически гороскоп на 20 июля для Козерога, Льва, Девы и Весов

По мнению астрологов, сегодня, 20 июля, многие люди почувствуют упадок сил, лень и апатию. Кроме этого, представителям четырех знаков зодиака придется «расплатиться» за прошлые поступки, и при этом повезет не всем, пишет РБК-Украина.

Козерог
Козероги, ваша выдержка будет вознаграждена! Вы стойко переносили трудности и теперь пришло время перемен. Вселенная готовит знак, развеющий сомнения. Давно закрытая дверь откроется, а кармический успех принесет щедрое вознаграждение.

Лев
Львы, прошлое догонит вас! То, что вы стремились оставить позади, снова выйдет на поверхность. Кармическое давление будет ощущаться в словах и реакциях других, заставляя задуматься. Это не наказание, а возможность очистить пространство из-за внутренней работы.

Дева
Девы, ваша доброта вернется счастьем! Забота о других обернется волной радости. Человек, о котором вы забыли, снова появится. Упущенный шанс вдруг вернется. Благодаря кармическому бумерангу вы поймете, что мир справедлив.

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Весы
Весы, ваш баланс разрушится! Придется принимать непростые решения и смотреть в глаза. Вселенная требует честности — это кармический бумеранг. Это будет казаться несправедливым, но со временем придет понимание, что это был необходимый шаг. Не убегайте от правды и осознайте ошибки.

Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю с 21 по 27 июля.

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