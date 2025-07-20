41.38 / 41.94 48.22 / 48.97
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Нет!»: Усик категорично отказал в просьбе легендарному британскому боксеру (видео)

13:55 20 июля 2025
Александр Усик и Дерек Чисора

Знаменитый британский боксер-супертяжеловес Дерек Чисора (36 побед, 23 из них — нокаутом, 13 поражений), проигравший Александру Усику бой в октябре 2020 года, после победы украинца в поединке-реванше над Дэниелом Дюбуа, заявился в раздевалку олимпийского чемпиона на «Уэмбли» с необычной просьбой.

«Трехкратный абсолютный чемпион мира! Хватит уже нас избить. Пожалуйста», — сказал Чисора, имея ввиду британских «жертв» украинца. Ответ Усика был коротким и беспощадным: «Нет!»

Напомним, что, начиная с 2020 года, Александр Усик противостоит в ринге исключительно соперникам из Великобритании и неизменно бьет их. Восемь боев — восемь побед! От украинца уже пострадали Тони Белью, Дерек Чисора и по два раза — Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Дэниел Дюбуа, в обоих поединках побывавший в нокауте.

Видеообзор боя-реванша Александр Усик — Дэниел Дюбуа

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик получит за второй бой с Дюбуа рекордный гонорар в карьере.

Фото из соцсетей

РЕКЛАМА

498

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп на неделю с 21 по 27 июля 2025 года

Крысам предстоит сделать важный выбор, а Драконам нужно проявить инициативу: восточный гороскоп на неделю 21 — 27 июля

Малосольные огурцы по рецепту Ивана Янюка, фото скриншот видео

«Мамин рецепт» малосольных огурцов от Ивана Янюка: вкусноста, которую можно есть уже на второй день

Таро-прогноз на 20 июля 2025 года для всех знаков зодиака

Ракам — «Маг» и решительность, Девам — «Император» и ответственность: Таро-прогноз на 20 июля

Консервированные огурцы

Консервированные огурцы с кетчупом: необычно, но очень вкусно

Следующий материал
Новости партнеров