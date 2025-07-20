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«Нет!»: Усик категорично отказал в просьбе легендарному британскому боксеру (видео)
Знаменитый британский боксер-супертяжеловес Дерек Чисора (36 побед, 23 из них — нокаутом, 13 поражений), проигравший Александру Усику бой в октябре 2020 года, после победы украинца в поединке-реванше над Дэниелом Дюбуа, заявился в раздевалку олимпийского чемпиона на «Уэмбли» с необычной просьбой.
«Трехкратный абсолютный чемпион мира! Хватит уже нас избить. Пожалуйста», — сказал Чисора, имея ввиду британских «жертв» украинца. Ответ Усика был коротким и беспощадным: «Нет!»
@usykaa pic.twitter.com/Vl6gSsRpCY— Derek Chisora (@DerekWarChisora) July 20, 2025
Напомним, что, начиная с 2020 года, Александр Усик противостоит в ринге исключительно соперникам из Великобритании и неизменно бьет их. Восемь боев — восемь побед! От украинца уже пострадали Тони Белью, Дерек Чисора и по два раза — Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Дэниел Дюбуа, в обоих поединках побывавший в нокауте.
Видеообзор боя-реванша Александр Усик — Дэниел Дюбуа
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик получит за второй бой с Дюбуа рекордный гонорар в карьере.
Фото из соцсетей
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