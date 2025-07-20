Усик уничтожил Дюбуа в 5-м раунде и стал первым 3-кратным абсолютным чемпионом мира в «новую эру» (видео)

В субботу, 19 июля, обладатель поясов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе 38-летний украинец Александр Усик (24 победы, 15 из них — нокаутом) в присутствии на знаменитой лондонской арене «Уэмбли» более 90 тысяч болельщиков провел бой-реванш за титул абсолютного чемпиона мира с обладателем титула IBF 27-летним британцем Дэниелем Дюбуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 3 поражения). Олимпийский чемпион нокаутировал уроженца Лондона и стал первым в истории 3-кратным абсолютным чемпионом мира в эпоху четырех поясов.

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Усик традиционно прибыл на поединок со своим талисманом — мягкой игрушкой ослика Иа, подаренной ему дочерью, и первым делом «обустроил» раздевалку.

Кстати, свидетелями поединка стали не только легенды бокса — Тайсон Фьюри, Леннокс Льюис, Дерек Чисора, Рой Джонс, но и миллиардер Ричард Бренсон, знаменитый актер Джейсон Стейтем, британский ресторатор Гордон Ремзи, американский боксер-ютубер Джейк Пол, футболисты Андрей Шевченко, Александр Зинченко, Андрей Лунин. А еще — жена Усика Катерина. А гимн Украины перед боем исполнила Надя Дорофеева.

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Поединок продлился неполных пять раундов. На сей раз Дюбуа с первого раунда пытался доминировать в ринге, доставил украинцу немного проблем. Но Усик остро отвечал, а в 5-м раунде мощным ударом с правой отправил британца в нокдаун. Дюбуа сумел подняться, но лишь на несколько секунд. Левый от Усика «похоронил» темнокожего гренадера, капа которого полетела на настил ринга…

Согласно статистике Compubox, Усик превзошел Дюбуа по общему количеству точных попаданий — 57 против 35, а также по джебам (21 против 11) и силовым (36 против 24).

Поэтому не удивительно, что один из судей отдал украинцу все четыре раунда, а еще двое — три из четырех, посчитав, что Дюбуа был лучше в третьей трехминутке.

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Битва при «Уэмбли» принесла боксерам рекордные гонорары в карьере. Усик получит за 13 минут на ринге 132,28 млн долларов, Дюбуа — 71,22 млн.

«Огромный привет Александру Усику. Он сегодня провел фантастический бой против Дэниела Дюбуа. Они вышли на настоящую рубку, и поздравляю обоих.

Но Александр Усик знает, что есть один человек, который может его победить. Я уже делал это дважды и весь мир это знает. Меня н#####и. Но я принял это как мужчина. Вот я — не тужусь на каких-то боксерских шоу. Я вышел на пробежку. Я вернулся домой. Я сделал свое дело и снова стал собой.

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Я — тот же. Я — проклятый спартанец. И что бы кто ни говорил — я, б###ь, выиграл те бои. Гарантированно. На сто процентов. Есть только один настоящий мужчина. Давай", — вызвал украинца на третий бой «пенсионер» Тайсон Фьюри.

Кстати, успеху украинца наверняка обрадовался легендарный мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес, который поставил на победу Усика 500 тысяч долларов и в итоге заработал 130 тысяч в американской валюте.

Напомним, что в первом поединке Усика и Дюбуа в августе 2023 года в польском Вроцлаве украинский олимпийский чемпион победил британца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Добавим, что в рамках вечера бокса на «Уэмбли» в ринг выходили еще два украинца. Даниэль Лапин (12 побед, 4 из них — нокаутом) в рамках полутяжелого веса (до 79,4 кг) победил британца Льюис Эдмондсона (11 побед, 3 из них — нокаутом, 1 поражение) раздельным решением судей — 95:95, 96:94, 96:94 и увезет с собой пояса IBF Intercontinental, WBA Continental и IBO Continental.

В свою очередь, Владислав Сиренко (22 победы, 19 из них — нокаутом, 1 поражение) в супертяжелой весовой категории потерпел первую неудачу в карьере, уступив единогласным решением судей сопернику из Великобритании Соломону Дикресу (10 побед, 3 из них — нокаутом, 1 поражение) — 91:99, 92:98, 92:99.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик за месяц до боя с Дюбуа прекратил сотрудничество со своим менеджером Александром Красюком, который, кстати, посетил бой в Лондоне.

Фото X Queensberry Promotions, X DAZN Boxing

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