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Смотрел вдаль: Кэти Перри и ее бывшего Орландо Блума застукали вместе в отпуске
Кэти Перри и Орландо Блум, как сообщается, после разрыва пытались поддерживать имидж доброжелательных родителей для дочери Дейзи, но камеры зафиксировали их другими. 40-летняя певица, казалось, была в неприятном настроении, сидя напротив звезды «Пиратов Карибского моря» во время их обеда.
Бывшие отправились на курорт Cala di Volpe в Порто-Черво, и на фотографиях, полученных СМИ, видно, как хитмейкер «сидит с „кислым“ выражением лица, сложив руки над столом», пишет издание The News.
Перри была в купальнике и, казалось, что-то обдумывала, пока Блум смотрел вдаль. Это произошло после того, как появились сообщения, что бывшая пара пытается поддерживать хорошие отношения ради воспитания своей 4-летней дочери Дейзи.
Несмотря на то, что пара выглядела заметно раздраженной друг на друга, позже в тот же день Блум опубликовал в Instagram фотографию счастливой семьи.
Напомним, Блум хорошо повеселился на звездной свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Италии.217
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