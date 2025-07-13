Смотрел вдаль: Кэти Перри и ее бывшего Орландо Блума застукали вместе в отпуске

Кэти Перри и Орландо Блум, как сообщается, после разрыва пытались поддерживать имидж доброжелательных родителей для дочери Дейзи, но камеры зафиксировали их другими. 40-летняя певица, казалось, была в неприятном настроении, сидя напротив звезды «Пиратов Карибского моря» во время их обеда.

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Бывшие отправились на курорт Cala di Volpe в Порто-Черво, и на фотографиях, полученных СМИ, видно, как хитмейкер «сидит с „кислым“ выражением лица, сложив руки над столом», пишет издание The News.

Перри была в купальнике и, казалось, что-то обдумывала, пока Блум смотрел вдаль. Это произошло после того, как появились сообщения, что бывшая пара пытается поддерживать хорошие отношения ради воспитания своей 4-летней дочери Дейзи.

Несмотря на то, что пара выглядела заметно раздраженной друг на друга, позже в тот же день Блум опубликовал в Instagram фотографию счастливой семьи.

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Напомним, Блум хорошо повеселился на звездной свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Италии.

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