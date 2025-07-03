Все еще впереди: Орландо Блум о новой жизни после разрыва с Кэти Перри

Кажется, Орландо Блум начинает новую главу в своей жизни после разрыва с Кэти Перри, с которой они долго пытались спасти отношения. На днях актер опубликовал в Instagram Stories серию сообщений о новом начале и мужественном преодолении страха. Хотя он не упоминал о разрыве напрямую, время публикации появилось вскоре после окончания его девятилетних отношений с поп-звездой, пишет The News.

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В одном из постов 48-летний Блум процитировал Будду, написав: «Каждый день — это новое начало. То, что мы делаем сегодня — имеет наибольшее значение».

Он добавил: «Важно сделать первый шаг. Смелое преодоление одного маленького страха дает вам мужество сделать следующий».

Хотя Блум не предоставил полного контекста, его появление на звездной свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Италии в минувшие выходные добавило слухов относительно его личной жизни. Источники сообщили, что Блум «увлеченно веселился» во время празднования и даже вспотел на танцполе. По данным TMZ, Блума также видели, как он проводил время со своим близким другом Леонардо Ди Каприо, и их заметили на послесвадебной встрече с семьей Кардашьян и Сидни Суини.

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На следующий день Блума и 27-летнюю Суини сфотографировали, когда они гуляли по Венеции с Томом Брэди.

Звезда фильма «Властелин колец» Орландо Блум и певица Кэти Перри имеют 4-летнюю дочь Дейзи Дав. Новость об их разрыве появилась за несколько дней до того, как Блум приехал на свадьбу Джеффа Безоса. Хотя ни один из пары публично не комментировал это, источник ранее сообщил, что расставание готовилось некоторое время.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кэти Перри больше не будет исполнять одну из своих лучших песен.

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