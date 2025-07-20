Усик потерял жену после боя на «Уэмбли», та в ответ написала мужу послание (фото, видео)

Катерина Усик, жена непобедимого украинского боксера Александра Усика (24 победы, 15 из них — нокаутом), после его яркой победы над британцем Дэниелом Дюбуа обратилась к мужу с трогательным посланием в соцсетях.

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«Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость, — написала Катерина Усик. — Я видела, как ты шел к этой победе день за днем. Сколько труда, сколько сил, сколько веры ты вложил.

Ты — настоящий воин. Ты — пример для наших детей, для Украины, для всего мира. Я благодарю Бога за тебя. Я благодарю тебя — за силу, за любовь, за то, что даже в самые тяжелые моменты остаешься светом.

Мы с тобой всегда — и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый!"

Кстати, сразу после победы над Дюбуа Усик в ринге некоторое время безуспешно искал глазами жену среди болельщиков. А когда поиски все-таки завершились успехом, Александр нежно обнял любимую и поцеловал, а позже посвятил ей пост в Instagram. «Ты моя опора, и мое все!» — написал боксер-чемпион.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик категорично отказал в просьбе легендарному британскому боксеру.

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Фото Instagram



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