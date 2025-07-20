В россии недалеко от города-миллионника взорвался поезд с опасной «химией»

Недавно украинские дроны ударили по химическому заводу в Подмосковье. А сегодня стало известно о чрезвычайной ситуации в Нижегородской области рф.

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Там на днях неподалеку от областного центра на железнодорожном перегоне между станциями Дзержинск и Желнино взорвался поезд, перевозивший специальный груз для предприятий российского ВПК.

К месту происшествия прибыли пожарные, большинство из которых находились в костюмах химической защиты.

Об этом сообщает «Телеграф» со ссылкой на собственные источники в украинских силовых ведомствах.

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По словам собеседника, перемещение опасных грузов отслеживается спецслужбами Украины. Но причастны ли к взрыву украинские спецслужбы, пока неизвестно.

Местные СМИ о происшедшем ничего не писали. Однако в нижегородских пабликах появились фотографии с места аварии.

На снимках видны цистерны оранжевого цвета, что указывает на перевозку опасного груза.

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Напомним, недавно украинские беспилотники атаковали военные предприятия в Подмосковье и Туле.

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