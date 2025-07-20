Балашов, Королевская, Латынина: Зеленский ввел новые персональные санкции против антиукраинских пропагандистов

Президент Владимир Зеленский 20 июля ввел новые санкции против антиукраинских пропагандистов.

Указ президента № 502/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июля 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» опубликован на официальном сайте главы государства.

ВІДЕО ДНЯ

В список попали:

- российская блогер Юлия Латынина,

РЕКЛАМА

- бизнесмен Геннадий Балашов,

- украинский блогер Андрей Серебрянский (известный как Андрей Луганский),

- «Z-военкор» Татьяна Аксененко.

РЕКЛАМА

Все они участвовали в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии россии.

Санкции предусматривают блокирование активов, запрет пользования имуществом, ограничения на экономическую деятельность и другие меры, которые делают невозможным дальнейшее влияние этих лиц на украинское информационное и экономическое пространство.

Напомним, на днях в ЕС утвердили 18 пакет санкций против кремля. Основные пункты ограничений касаются 105 судов «теневого флота» россии, которые используются для нелегального экспорта российской нефти. Также введено снижение ценового потолка на нефть до 47,6 доллара за баррель.

РЕКЛАМА

30

Читайте нас в Facebook