41.15 / 41.76 46.79 / 47.56
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В списке Арестович, Бондаренко, Олешко и не только: Зеленский ввел в действие персональные санкции

16:53 1 мая 2025
Зеленский подписал указ о введении в действие персональных санкций, фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил санкции против ряда физлиц, известных своими пророссийскими взглядами и связанных с пропагандистским рупором Кремля.

В частности, в приложении к указу № 267/2025 перечислены 7 граждан Украины, попавших под санкции:

- Алексей Арестович (бывший советник Офиса президента),

- Константин Бондаренко (политолог),

РЕКЛАМА

- Дмитрий Василец (блогер),

- Мирослав Олешко (блогер),

- Павел Онищенко основатель так называемого «освободительного движения» «Слобожанская сечь»),

РЕКЛАМА

- Александр Семченко (заместитель председателя запрещенной в Украине партии «Держава», сбежал в рф),

- Александр Скубченко (политический эксперт, часто участвует в эфирах росСМИ).

Также под санкции попали российские пропагандисты Анастасия Кашеварова и Станислав Бернвальд.

В указе говорится, что Министерству иностранных дел Украины поручили обсудить вопрос введения аналогичных санкций с европейскими партнерами и США.

РЕКЛАМА

Напомним, в феврале президент Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО по введению санкций против пятого президента Петра Порошенко, бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и политика Виктора Медведчука.

10

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Константиновка

Эксперт назвал город, вокруг которого вскоре начнутся тяжелые бои

Максим Бахарев

Чемпиону мира по каратэ, вернувшемуся с войны в Украине без рук и без ног, нашли должность в россии (фото)

Таро-прогноз на 1 мая 2025 года - Советы карт Таро на 1 мая

Девам — «Колесо Фортуны» и неожиданные изменения, Рыбам — «Верховная Жрица» и спокойствие: Таро-прогноз на 1 мая

пенсионеры 65+ имеют право на доплату к пенсии, фото из открытых источников

Повысят без индексации: у кого из пенсионеров скоро вырастет сумма выплат

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта