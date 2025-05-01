В списке Арестович, Бондаренко, Олешко и не только: Зеленский ввел в действие персональные санкции

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил санкции против ряда физлиц, известных своими пророссийскими взглядами и связанных с пропагандистским рупором Кремля.

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В частности, в приложении к указу № 267/2025 перечислены 7 граждан Украины, попавших под санкции:

- Алексей Арестович (бывший советник Офиса президента),

- Константин Бондаренко (политолог),

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- Дмитрий Василец (блогер),

- Мирослав Олешко (блогер),

- Павел Онищенко основатель так называемого «освободительного движения» «Слобожанская сечь»),

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- Александр Семченко (заместитель председателя запрещенной в Украине партии «Держава», сбежал в рф),

- Александр Скубченко (политический эксперт, часто участвует в эфирах росСМИ).

Также под санкции попали российские пропагандисты Анастасия Кашеварова и Станислав Бернвальд.

В указе говорится, что Министерству иностранных дел Украины поручили обсудить вопрос введения аналогичных санкций с европейскими партнерами и США.

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Напомним, в феврале президент Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО по введению санкций против пятого президента Петра Порошенко, бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и политика Виктора Медведчука.

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