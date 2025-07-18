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Удар по российскому кошельку: в ЕС утвердили 18-й пакет санкций против кремля
После того, как президент США Дональд Трамп озвучил свои требования к путину о прекращении войны против Украины, Европейский Союз официально утвердил 18-й пакет санкций против российской федерации. Это решение 18 июля приняли послы стран-членов ЕС на заседании Комитета постоянных представителей, а затем его формально утвердил Совет ЕС по общим вопросам. Об этом сообщила в соцсети глава европейской дипломатии Кая Каллас.
По словам Каи Каллас, это один из самых мощных санкционных пакетов, направленный на сокращение военного бюджета кремля и усложнение обхода предварительных ограничений.
«Мы еще больше обрезаем бюджет Кремля на войну, включив в список 105 судов и тех, кто им способствует. Также ограничиваем доступ российских банков к финансированию», — заявила Кая Каллас.
По информации издания DW, основные пункты ограничений касаются 105 судов «теневого флота» россии, которые используются для нелегального экспорта российской нефти. Также введено снижение ценового потолка на нефть: новый лимит — 47,6 доллара за баррель, что должно ограничить доходы россии от энергоносителей. Кроме этого, ЕС запретил использование трубопроводов «Северный поток» и ввел ограничения для российских банков — в частности, действует запрет на доступ к финансированию и транзакциям через SWIFT для еще 22 учреждений.
Введены санкции против китайских банков, которые помогают россии обходить ограничения, а также заблокирован экспорт технологий, используемых в производстве дронов. Впервые санкции ЕС затронули объекты за пределами россии. А именно введены ограничения против нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Кроме этого, будут задействованы санкции против лиц, причастных к индоктринации украинских детей на оккупированных территориях.
Как известно, принятие пакета несколько недель блокировали Словакия и Мальта, требовавшие гарантий по энергетическим поставкам. По достижении компромисса обе страны сняли вето, что позволило принять решение.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что эксперты сомневаются в действенности угроз Трампа Путину .129
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