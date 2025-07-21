Олимпийская чемпионка, одолевшая в финале украинку, внезапно умерла в 44 года (фото)

Легендарная японская борчиха, олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира Хитоми Обара (в девичестве — Сакамото) внезапно умерла в возрасте 44 лет, сообщает UWW.org. Школа физической подготовки Сил самообороны Японии, где титулованная спортсменка работала тренером, заявила, что не разглашает причину смерти «из соображений конфиденциальности и уважения к чувствам семьи погибшей». Ранее олимпийская чемпионка, перенесшая ампутацию ноги, умерла в 55 лет.

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«Это тяжело, я не могу сдержать слез, — заявил бывший тренер сборной Японии Кадзухито Сакаэ. — Она была вундеркиндом в борьбе. Как минимум, она была трудолюбивой и обладала сильным чувством ответственности. Она была настоящим даром для борьбы. Я до сих пор не могу в это поверить».

Обара прошла тяжелейший путь к золотой олимпийской медали Игр-2012 в Лондоне. Не сумев отобраться на Олимпиады 2004 года в Афинах и 2008-го в Пекине (оба раза Обара проигрывала в финале чемпионата Японии другой звезде — Саори Есиде), знаменитая спортсменка решила завершить карьеру. Но позже все же вернулась, сменила весовую категорию (с 51 кг на 48 кг) и осуществила свою мечту. Причем в финале Лондона японка победила украинку Марию Стадник, выступавшую за Азербайджан.

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В сентябре 2022 года Хитоми Обару включили в Зал славы Международной федерации борьбы. В последнее время титулованная спортсменка была тренером женской сборной Японии по борьбе, готовящейся к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. У Обары, которая вышла замуж в 2011 году, остались двое детей-школьников.

В 2022 году Хитоми Обару включили в Зал славы Международной федерации борьбы

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер шестикратный олимпийский чемпион из Японии, в честь которого назвали элемент в гимнастике.

Фото Kyodo



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