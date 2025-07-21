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Ивано-Франковск пережил самую масштабную атаку врага с начала войны (фото)
Сегодня ночью Ивано-Франковск, как и Киев, пережил комбинированный удар оккупантов. Россияне атаковали город ракетами и «шахедами».
По словам мэра Руслана Марцинкива, сегодня была самая масштабная атака по городу со времени полномасштабного вторжения.
"Имеем в 3 селах общины повреждение инфраструктуры. Знаем, что в одном из сел нашей общины есть пострадавшие. Также уточняется по двум селам нашей общины. К сожалению, ударов было очень много" , - написал мэр.
По информации спасателей, в Ивано-Франковске в результате российской атаки, предварительно, четверо травмированы, в том числе ребенок.
В областном центре спасатели оперативно ликвидировали пожары гаражей и автомобилей на открытой стоянке и пожар производственно-складских помещений.
Также были ликвидированы пожары частных домов и хозяйственных построек в территориальных общинах области.
Напомним, в эту ночь под ударом врага находились также Киев, Харьков и отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей.
А вчера россияне ударили по Запорожью и Запорожскому району.236
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