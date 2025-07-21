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На Лукьяновку снова прилетело: Киев стал целью ночного ракетно-дронового удара россиян (фото, видео)
В ночь на 21 июля Украина пережила еще одну массированную ракетно-дроновую атаку врага. По данным мониторинговых каналов, россияне запустили:
- крылатые ракеты Х-101/55 с бортов Ту-95мс — из района Саратовской области рф;
- крылатые ракеты «Калибр» — из акватории Черного моря из района рейда Анапа;
- баллистические ракеты 9м723 ОТРК «Искандер-М"/KN-23;
- аэробалистические гиперзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса «Кинжал»;
БпЛА типов «шахед-герань».
Под ударом находились Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей.
В частности, в Киеве в результате атаки оккупантов зафиксировано много пожаров и повреждений.
По информации мэра Киева Виталия Кличко:
В Дарницком районе — возгорание на крыше жилого дома, а также на крыше нежилого здания.
В Днепровском районе произошло возгорание МАФов, пожар в помещении детского сада.
В Шевченковском районе — пожар в жилом доме и задымление на открытой территории.
Поврежден вход на станцию метро «Лукьяновская».
Позже Кличко добавил, что станция метро «Лукьяновская» закрыта на вход и выход. Поезда проезжают мимо без остановки. Остальные станции метро работают в обычном режиме.
В результате обстрела частично повреждена наземная часть станции.
В Соломенском районе произошел пожар на территории складских помещений.
В Святошинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелись гаражи, отметили в ГСЧС.
Зафиксированы разрушения и падения обломков в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах, сообщили в столичной полиции.
Полицейские уточнили информацию о погибших и пострадавших. Так, в Соломенском районе погиб мужчина. В Дарницком районе осколочные ранения получили пять человек в возрасте от 36 до 55 лет. Среди них — 15-летняя девушка. В Шевченковском районе в больницу госпитализирована пожилая женщина.
К утру в столице задымление после ночной атаки.
В КГГА сообщили, что движение на «красной» линии метро временно осуществляется до станции «Вокзальная».
«По техническим причинам движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро организовано от станции „Академгородок“ до станции „Вокзальная“. О возобновлении полноценного движения и всех последующих изменениях будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
В столице движение транспорта перекрыто:
- по улице Бориспольской (от перекрестка с переулком Надежды Светличной до перекрестка с улицей Вересневой);
- по улице Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);
- по улице Глубочицкой (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Лукьяновской).
Также временно изменено движение отдельных маршрутов.
Как сообщали «ФАКТЫ», накануне ночью оккупанты атаковали Запорожье и Запорожский район с помощью ударных беспилотников, артиллерии, РСЗО и баллистики. Есть раненые, разрушены дома и инфраструктура.283
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Не могут найти документы: известный актер назвал размер своей пенсии и объяснил, почему получает так мало