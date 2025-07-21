В понедельник, 21 июля, сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора задержали одного из руководителей детективов НАБУ, который имеет тесный контакт с беглым народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко.

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По данным Офиса генпрокурора, нардеп Христенко оказался старшим агентом фсб рф, работавшим на направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Ему сообщено о подозрении в государственной измене и влиянии на НАБУ, — отметили в Офисе.

Известно, что после начала полномасштабного вторжения Федор Христенко сбежал за границу и продолжал свою противоправную деятельность. Российские спецслужбы его завербовали в период правления Януковича. Христенко активно выполнял задачи русской спецслужбы во время Революции Достоинства.

Украинские правоохранители получили доказательства тесных контактов Христенко с Юрием Иванющенко, который является резидентом спецслужб России на территории так называемой «ДНР» и коллаборантом, ныне уже покойным, Арменом Саркисяном.

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По данным следствия, подозреваемый Федор Христенко также наладил тесные отношения с отдельными руководителями НАБУ.

Кроме одного из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, которому сегодня прокуратура сообщила о подозрении в пособничестве государству-агрессору, у Христенко были контакты с руководителем подразделения детективов НАБУ Александром Скомаровым.

Есть доказательства, что жена Скомарова в 2022 году покидала страну на автомобиле, принадлежавшем семье Христенко.

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Прокурорами задокументировано, что подчиненные Александра Скомарова детективы НАБУ по поручению народного депутата Христенко помогли пересечь государственную границу Геннадию Боголюбову. В частности, двое сотрудников Бюро сопровождали олигарха в поезде во время его бегства за границу.

Также у следствия есть информация, что другой бизнесмен Игорь Коломойский тоже планировал решить свои уголовные дела с помощью Александра Скомарова, в случае его победы в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности, где он участвовал.

«Прокуроры Офиса Генпрокурора народному депутату Федору Христенко заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения по ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 и злоупотреблении влиянием за. ч. 2 ст. 3». Офисе генрокурора.

Федор Христенко — народный депутат ВР 9-го созыва от запрещенной партии ОПЗЖ. После 24 февраля 2022 года скрывает свое местонахождение, не появлялся на заседаниях Верховной рады, не высказывался в социальных сетях.

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Известно, что Христенко вместе с супругой уехали из Украины накануне полномасштабного вторжения.

По информации «Честно», имеет связь с финансовой группой семьи эксдепутатов Горловского городского совета Брюховецких-Кондауровых, где Христенко является зятем.

Задекларировал наличные деньги на 114 миллионов гривен. Стал автором только одного законопроекта.

В 2018 году жена Христенко приобрела в России квартиру на 176 м², 3 паркоместа и амбар.

Был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Петра Порошенко на выборах 2014 года по ТИО № 49 (Донецкая область).

В феврале 2020 стало известно, что народный депутат от ОПЗЖ отпраздновал День рождения своей жены в одном из самых фешинебельных заведений Москвы. Стоимость пира составила около 1 млн долл. США. По словам Дениса Казанского, оплатил этот пир криминальный авторитет из Горловки.

Ранее СБУ задержала российского агента, намеревавшегося взорвать многоэтажку в Ровно.

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