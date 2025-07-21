Бизнес с россиянами, связь с нардепом из ОПЗЖ и отдых на Тенерифе: в СБУ прокомментировали задержание чиновника НАБУ (фото)

Сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора задержали одного из руководителей детективов НАБУ.

По данным спецслужбы, одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса в россии.

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Речь идет о высокопоставленном чиновнике из Днепра, который по своему функционалу координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская).

При этом у него обнаружились контакты с представителями страны-агрессора. Кроме того, он помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с россией.

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В частности, детектив НАБУ выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в республику Дагестан.

«Также проверяется информация о контактах Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации, в частности, о запланированных следственных действиях», — сообщили в СБУ.

Кроме того, этот детектив был в тесном контакте и народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами россии, и по данным следствия, оказывает значительное влияние на деятельность НАБУ.

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В СБУ также сообщили, что отец подозреваемого Руслана Магамедрасулова — Сентябрь Магамедрасулов имеет гражданство рф. Но чиновник НАБУ не указал этот факт во время оформления допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.

Мать подозреваемого проживает в Киеве, но получает пенсию в т.н. «ДНР» и публикует пророссийские комментарии в соцсетях, в частности в группах с Z-символикой. У СБУ есть доказательства, что в разговорах она активно поддерживает войну путина против Украины и оправдывает военные преступления врага.

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«Несмотря на то, что как один из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов должен был дислоцироваться в г. Днепр и отвечать за работу в прифронтовых регионах, он почти постоянно находился в г. Киев, а также недавно вернулся из элитного отдыха на острове Тенерифе, где находился несколько недель» , — говорится в сообщении спецслужбы.

Решается вопрос о сообщении высокопоставленному чиновнику Национального антикоррупционного бюро о подозрении по ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, политический эксперт Олег Постернак высказал мнение, что НАБУ нужно расформировать из-за неэффективности работы и масштабной коррупции.

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