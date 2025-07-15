Российский агент намеревался подорвать многоэтажку в Ровно

В Ровно Служба безопасности предотвратила еще один теракт. Сотрудники спецслужбы задержали агента рф, готовившего взрыв в многоквартирном доме.

По данным СБУ, фигурант установил самодельное взрывное устройство (СВУ) в арендованной квартире в центре города по заказу российских спецслужб.

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Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы врага и задержали террориста «на горячем», когда он миновал квартиру.

Задержанным оказался 27-летний львовянин, которого россия завербовала через Телеграмм-канал по поиску «легких заработков».

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После вербовки он приехал в Ровно, где по координатам куратора забрал из тайника готовый СВУ и прибыл в заранее арендованное жилье, которое планировалось взорвать.

Установив на полке взрывчатку, фигурант оборудовал напротив нее телефонную камеру, через которую оккупанты планировали зафиксировать подрыв.

«После дистанционной активации СВУ враг надеялся на мощный взрыв внутри многоэтажки, который приведет к гибели и ранениям среди гражданских жителей и распространению панических настроений в регионе» , — говорится в сообщении СБУ.

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После взрыва агент должен был сначала «залечь на дно» в другой арендованной квартире в Ровно, а затем бежать во Львов.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в приготовлении к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

В настоящее время российский агент находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, на днях СБУ ликвидировала российских агентов, убивших в Киеве полковника спецслужбы Ивана Воронича.

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