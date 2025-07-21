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Президент назначил новых послов: кто будет представлять Украину за границей
После утверждения нового состава правительства во главе с премьером Юлией Свириденко президент Украины Владимир Зеленский сделал кадровые назначения в Министерстве иностранных дел.
Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.
В частности, послом Украины в Объединенных Арабских Эмиратах назначен Александр Балануц. Также он будет постоянным представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии.
Александр Воронин будет послом в Алжире .
В Южно-Африканской Республике послом назначен Александр Щербо.
В Кении — Юрия Токара. Он также станет постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций из населенных пунктов.
Послом Украины в Кувейте назначен Максим Субх.
Юлия Соколовская станет послом в Испании и будет представлять Украину при Всемирной туристической организации.
Новым послом в Омане будет Ольга Селых, в Канаде — Андрей Плахотнюк, в Мексике — Сергей Погорельцев, на Кипре — Сергей Нежинский, в Малайзии — Геннадий Надоленко, в Бельгии — Ярослав Мельник.
В Японии послом Украины станет Юрий Лутовинов, послом в Анголе — Андрей Касьянов.
В Боснии и Герцеговине Украину будет представлять Владимир Бачинский, в Эстонии — Владимир Боечко.
Напомним, недавно Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.118
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