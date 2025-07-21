Президент назначил новых послов: кто будет представлять Украину за границей

После утверждения нового состава правительства во главе с премьером Юлией Свириденко президент Украины Владимир Зеленский сделал кадровые назначения в Министерстве иностранных дел.

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Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.

В частности, послом Украины в Объединенных Арабских Эмиратах назначен Александр Балануц. Также он будет постоянным представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии.

Александр Воронин будет послом в Алжире .

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В Южно-Африканской Республике послом назначен Александр Щербо.

В Кении — Юрия Токара. Он также станет постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций из населенных пунктов.

Послом Украины в Кувейте назначен Максим Субх.

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Юлия Соколовская станет послом в Испании и будет представлять Украину при Всемирной туристической организации.

Новым послом в Омане будет Ольга Селых, в Канаде — Андрей Плахотнюк, в Мексике — Сергей Погорельцев, на Кипре — Сергей Нежинский, в Малайзии — Геннадий Надоленко, в Бельгии — Ярослав Мельник.

В Японии послом Украины станет Юрий Лутовинов, послом в Анголе — Андрей Касьянов.

В Боснии и Герцеговине Украину будет представлять Владимир Бачинский, в Эстонии — Владимир Боечко.

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Напомним, недавно Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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