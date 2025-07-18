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Дипломат вместо генерала: Зеленский сменил секретаря СНБО
После смены руководителя правительства и отставки членов бывшего Кабинета министров президент Украины Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 496/2025 обнародован 18 июля на сайте главы государства.
Умеров сменил в должности Александра Литвиненко, возглавлявшего СНБО с марта 2024 года. Его увольнение оформлено отдельным указом президента № 495/2025.
«Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в официальном документе.
Рустем Умеров — крымскотатарский политик, дипломат и правозащитник. До нового назначения он возглавлял Министерство обороны Украины с сентября 2023 года по июль 2025-го. Умеров также являлся главой Фонда госимущества, народным депутатом и участником международных переговоров, в частности в Стамбуле, где удалось вернуть тысячи украинских пленных.
Назначение Умерова на должность секретаря СНБО происходит в условиях продолжающейся войны с россией. Эта роль подразумевает координацию оборонной политики, стратегическое планирование и взаимодействие с силовыми структурами. Умеров имеет репутацию эффективного переговорщика, что может усилить внешнеполитический блок СНБО.
Ожидается, что Умеров будет сосредоточен на институциональном укреплении СНБО, усилении аналитического блока и координации между правительством, армией и международными партнерами.
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