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Рада обновила Кабмин: кем будет руководить Свириденко
Верховная рада в четверг, 17 июля, проголосовала за назначение министров нового правительства во главе с премьером Юлией Свириденко, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Решение поддержали 253 народных депутата.
Верховная Рада назначила:
Михаила Федорова — на должность первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации.
Алексея Кулебу — на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий.
Тараса Качку — на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Матвея Бедного — на должность министра молодежи и спорта.
Германа Галущенко — на должность министра юстиции Украины.
Светлану Гринчук — на должность министерки энергетики.
Наталью Калмыкову — на должность министерши по делам ветеранов.
Игоря Клименко — на должность министра внутренних дел.
Оксена Лисового — на должность министра образования и науки.
Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения.
Сергея Марченко — на должность министра финансов Украины.
Алексея Соболева — на должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Дениса Улютина — на должность министра соцполитики, семьи и единства Украины.
Отдельно еще предстоит утвердить министра обороны Шмыгаля и министра иностранных дел Сибигу — их подает президент, а не премьер.
Следует отметить, что в результате перестановок в правительстве несколько министерств было реорганизовано. Так, Министерство обороны объединили с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Министерство экономики, Министерство защиты окружающей среды и Минагрополитики объединили в одно ведомство.
Министерство социальной политики получило расширенный функционал — к нему присоединили полномочия Министерства национального единства.
Пост министра Кабинета министров ликвидировали, его функции переданы в Секретариат правительства.
Напомним, 16 июля Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство. Президент Украины Владимир Зеленский предложил должность премьера Юлии Свириденко и поручил существенно обновить работу правительства.9
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