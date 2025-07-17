Рада обновила Кабмин: кем будет руководить Свириденко

Верховная рада в четверг, 17 июля, проголосовала за назначение министров нового правительства во главе с премьером Юлией Свириденко, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Решение поддержали 253 народных депутата.

Верховная Рада назначила:

Михаила Федорова — на должность первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации.

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Алексея Кулебу — на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий.

Тараса Качку — на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Матвея Бедного — на должность министра молодежи и спорта.

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Германа Галущенко — на должность министра юстиции Украины.

Светлану Гринчук — на должность министерки энергетики.

Наталью Калмыкову — на должность министерши по делам ветеранов.

Игоря Клименко — на должность министра внутренних дел.

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Оксена Лисового — на должность министра образования и науки.

Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения.

Сергея Марченко — на должность министра финансов Украины.

Алексея Соболева — на должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Дениса Улютина — на должность министра соцполитики, семьи и единства Украины.

Отдельно еще предстоит утвердить министра обороны Шмыгаля и министра иностранных дел Сибигу — их подает президент, а не премьер.

Следует отметить, что в результате перестановок в правительстве несколько министерств было реорганизовано. Так, Министерство обороны объединили с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Министерство экономики, Министерство защиты окружающей среды и Минагрополитики объединили в одно ведомство.

Министерство социальной политики получило расширенный функционал — к нему присоединили полномочия Министерства национального единства.

Пост министра Кабинета министров ликвидировали, его функции переданы в Секретариат правительства.

Напомним, 16 июля Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство. Президент Украины Владимир Зеленский предложил должность премьера Юлии Свириденко и поручил существенно обновить работу правительства.

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